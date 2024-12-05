Между ВСУ и армией РФ произошло 106 боестолкновений с начала суток

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 5 декабря произошло 106 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток 5 декабря произошло 106 боевых столкновений между Вооруженными Силами Украины и армией РФ.
- Украинские защитники активно противодействуют российскому агрессору, нанося ему значительные потери в технике и живой силе.
- Генеральный штаб ВСУ сообщает о ликвидации 1580 российских захватчиков и уничтожении большого количества техники, включая танки, БПЛА, корабли и другое.
- Активные боевые действия продолжаются на различных направлениях, включая Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Херсонскую области.
- Ситуация на фронте остается напряженной, приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ.
Актуальная ситуация на фронте 5 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации.
На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар КАБом в районе Круглого.
На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаударам НАРами подверглись Петропавловка и Лозовая.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском Лесничестве, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.
Наши защитники отражают штурм противника, на Краматорском направлении близ Временного Яра.
Силами обороны отражена одна атака вблизи Торецка на Торецком направлении.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 18 атак противника, 8 боестолкновений еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении оккупанты провели 35 атак вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дальнего, Елизаветовки, Ганивки, Романовки и Успеновки, десять боеприкосновений продолжаются до сих пор.
Пятнадцать раз наши защитники отбивали атаки врага на Времивском направлении вблизи населенных пунктов Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки, десять из них еще продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в направлении Новоданиловки.
На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.
На Курщине украинские защитники отразили семь вражеских атак, еще в четырех локациях бои продолжаются.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 506 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 19 472 (+22) ед,
артиллерийских систем — 21 023 (+21) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 020 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 977 (+31) ед,
крылатых ракет — 2 855 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 843 (+97) ед,
специальной техники — 3 630 (+2) ед.
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