Между ВСУ и армией РФ произошло 106 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар КАБом в районе Круглого.

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаударам НАРами подверглись Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском Лесничестве, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

Наши защитники отражают штурм противника, на Краматорском направлении близ Временного Яра.

Силами обороны отражена одна атака вблизи Торецка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 18 атак противника, 8 боестолкновений еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.