Между ВСУ и армией РФ произошло 119 боевых столкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток 4 декабря произошло 119 боевых столкновений.
Главные тезисы
- На фронте произошло 119 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- В результате боев за сутки украинские силы ликвидировали 1670 российских захватчиков и уничтожили значительное количество военной техники армии РФ.
- Главные направления атак врага находятся в Харьковском, Купянском, Лиманском, Торецком и Покровском районах.
Актуальная ситуация на фронте 4 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пять раз штурмовали в районе Волчанска и Глубокого, наши защитники отбили четыре атаки россиян, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении противник 12 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайской, Зеленой Рощи и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, десять боеприкосновений еще продолжается.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Точат шесть боев.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отражают четыре атаки.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 25 атак противника. Утраты неприятеля уточняются. По Мирнограду враг нанес авиаудар.
Продолжаются бои вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены 18 атак оккупационной армии, 12 атак продолжаются.
На Времивском направлении продолжается четыре атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 10 попыток продвинуться вперед вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.
На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.
На Курщине украинские защитники отбили двенадцать атак захватчиков, восемь боестолкновений продолжается.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1670 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 493 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 19 450 (+31) ед,
артиллерийских систем — 21 002 (+26) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 020 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 946 (+29) ед,
крылатых ракет — 2 855 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 746 (+80) ед,
специальной техники — 3 628 (+1) ед.
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