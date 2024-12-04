Между ВСУ и армией РФ произошло 119 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов Сумщины и Черниговщины с территории России пострадали районы населенных пунктов Александровка, Нововасиловка, Майское и Камень.

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пять раз штурмовали в районе Волчанска и Глубокого, наши защитники отбили четыре атаки россиян, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 12 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайской, Зеленой Рощи и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, десять боеприкосновений еще продолжается.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Точат шесть боев.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отражают четыре атаки.