ВСУ вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине

Российская армия пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Однако наши бойцы отразили штурм окупантов.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили штурм российских оккупантов на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.
- Последние отчеты Генерального Штаба Украины свидетельствуют о высокой активности вражеских атак по разным направлениям, в частности в Харьковской и Северской областях.
- Украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов сумели отбить противника из плацдарма в Харьковской области.
- За прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение с врагом, где украинские силы обороны успешно отразили 67 атак на Кураховском направлении.
- Украинские флаги развеваются над Новомлинском, что свидетельствует о поддержке сил обороны и контроле над территорией.
ВСУ выбили врага из плацдарма в Харьковской области
Как отмечает Генштаб, в Харьковской области, в районе села Новомлынск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправиться через реку.
Однако украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов выбили противника из плацдарма.
Украинские военные смогли уничтожить врага. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны, а над Новомлинском развеваются украинские флаги
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.
За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.
Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Временного Яра.
Девять атак совершил враг на Торецком направлении неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.
Силы обороны отразили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-