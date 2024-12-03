ВСУ вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине

Российская армия пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Однако наши бойцы отразили штурм окупантов.

ВСУ выбили врага из плацдарма в Харьковской области

Как отмечает Генштаб, в Харьковской области, в районе села Новомлынск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

оккупанты имели преимущество в силах и даже попытались переправиться через реку.

Однако украинские защитники благодаря поддержке артиллерии и подразделений дронов выбили противника из плацдарма.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника, сообщили в Генштабе. Поделиться

Украинские военные смогли уничтожить врага. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны, а над Новомлинском развеваются украинские флаги

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.

За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.

Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Временного Яра.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Поделиться