ЗСУ повернули контроль над правим берегом річки Оскіл на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повернули контроль над правим берегом річки Оскіл на Харківщині

Генштаб ЗСУ
ЗСУ повернули контроль над правим берегом річки Оскіл на Харківщині
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Російська армія намагалась захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл у Харківській області. Проте наші бійці відбили штурм окупантів.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили штурм російських окупантів на правому березі річки Оскіл в Харківській області.
  • Останні звіти Генерального Штабу України свідчать про високу активність ворожих атак на різних напрямках, зокрема у Харківській та Сіверській областях.
  • Українські захисники завдяки підтримці артилерії та підрозділів дронів зуміли відбити противника з плацдарму на Харківщині.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення з ворогом, де українські сили оборони успішно відбили 67 атак на Курахівському напрямку.
  • Українські прапори майорять над Новомлинськом, що свідчить про підтримку сил оборони та контроль над територією.

ЗСУ вибили ворога з плацдарму на Харківщині

Як зазначає Генштаб, у Харківській області, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Окупанти мали перевагу в силах та навіть спробували переправився через річку.

Однак українські захисники, завдяки підтримці артилерії та підрозділів дронів, вибили противника з плацдарму.

Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника, — повідомили у Генштабі.

Українські військові змогли знищити ворога. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, а над Новомлинськом майорять українські прапори

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

  • Минулої доби ворог одинадцять разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

  • Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру.

  • Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

  • Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка.

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