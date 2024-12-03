ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 8 танків та 23 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 745 700 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили 1780 солдатів РФ, 8 танків та 23 артсистеми з початку вторгнення
- Загальна кількість втрат російської армії становить 745 700 військових
- Ситуація на фронті: за останню добу зафіксовано 201 бойове зіткнення
- Ворог проводив атаки на різних напрямках, але сили оборони відбили більшість штурмів
- Останні дані щодо втрат і ситуації на фронті свідчать про активність українських військових у ліквідації загарбників
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1780 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9486 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 19 419 (+22) од.;
артилерійських систем — 20 976 (+23) од.;
РСЗВ — 1253 од.;
засобів ППО — 1019 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 917 (+31) од.;
крилатих ракет — 2855 (+3) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 666 (+60) од.;
спеціальної техніки — 3627 (+8) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.
Минулої доби ворог одинадцять разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.
Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру.
Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка.
В районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя на Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій.
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