Між ЗСУ та армією РФ відбулося 120 боєзіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 2 грудня відбулося 120 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Бойові дії між ЗСУ і армією РФ тривають: від початку доби відбулося 120 боєзіткнень.
- Сили оборони України стримують натиск ворога та завдають втрат у живій силі та техніці.
- Генштаб ЗСУ надає актуальну інформацію про російське вторгнення та бойові дії на різних напрямках.
- Українські військові ліквідували 1730 російських загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки.
- Ситуація на фронті є напруженою, проте сили оборони продовжують відстоювати свої позиції у боротьбі проти агресора.
Актуальна ситуація на фронті 2 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 02.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від цинічних обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Попівка, Бобилівка, Сидорівка, Тимофіївка, Олександрівка, Бачівськ Сумської області та Тимофіївка на Харківщині.
Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Також росіяни здійснили авіаудари по Нескучному та Козачій Лопані, застосувавши вісім КАБ.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Дворічної, Петропавлівки та Колісниківки. Одне боєзіткнення закінчилося, ще два — тривають дотепер.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни. Не завершено шість атак противника.
Наші захисники зупинили одну атаку на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Білогорівка.
Сили оборони відбили три штурми росіян поблизу Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку противник атакував п’ять разів неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск противника та відбили десять атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 27 разів атакував поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Антонівка та Ганівка. Чотирнадцять боєзіткнень завершено, ще 13 — продовжуються дотепер.
На Времівському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших військ біля Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя, сім боєзіткнень продовжуються дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудар з залученням штурмової авіації по району населеного пункту Гуляй Поле.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 478 (+9) од,
бойових броньованих машин — 19 397 (+28) од,
артилерійських систем — 20 953 (+30) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1019 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 886 (+83) од,
крилатих ракет — 2 852 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 606 (+99) од,
спеціальної техніки — 3 619 (+0) од.
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