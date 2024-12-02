Між ЗСУ та армією РФ відбулося 120 боєзіткнень від початку доби

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Також росіяни здійснили авіаудари по Нескучному та Козачій Лопані, застосувавши вісім КАБ.