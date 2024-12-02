Между ВСУ и армией РФ произошло 120 боестолкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 2 декабря произошло 120 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины наносят значительные потери в живой силе и технике противнику.
- Всего за 2 декабря произошло 120 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Генштаб ВСУ предоставляет актуальную информацию о российском вторжении и боевых действиях по разным направлениям.
- Украинские военные ликвидировали 1730 российских захватчиков и уничтожили большое количество вражеской техники.
- Несмотря на напряженную ситуацию на фронте, силы обороны продолжают успешно отражать атаки и сдерживать натиск противника.
Актуальная ситуация на фронте 2 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ пострадали пограничные населенные пункты, в частности Поповка, Бобиловка, Сидоровка, Тимофеевка, Александровка, Бачевск Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.
Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБ.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки и Колесниковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два — продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны. Не завершено шесть атак противника.
Наши защитники остановили одну атаку на Северском направлении вблизи населенного пункта Белогоровка.
Силы обороны отразили три штурма россиян вблизи Григоровки и Временного Яра на Краматорском направлении.
На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили десять атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня на Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка.
На Времивском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар с привлечением штурмовой авиации по району населенного пункта Гуляй-Поле.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 478 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 19 397 (+28) ед,
артиллерийских систем — 20 953 (+30) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1019 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 886 (+83) ед,
крылатых ракет — 2 852 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 606 (+99) ед,
специальной техники — 3 619 (+0) ед.
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