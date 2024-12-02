Между ВСУ и армией РФ произошло 120 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ пострадали пограничные населенные пункты, в частности Поповка, Бобиловка, Сидоровка, Тимофеевка, Александровка, Бачевск Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

Наши защитники остановили одну атаку на Северском направлении вблизи населенного пункта Белогоровка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны. Не завершено шесть атак противника.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки и Колесниковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два — продолжаются до сих пор.

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБ.

Силы обороны отразили три штурма россиян вблизи Григоровки и Временного Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили десять атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка.

На Времивском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар с привлечением штурмовой авиации по району населенного пункта Гуляй-Поле.