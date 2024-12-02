ВСУ уничтожили за сутки почти 1800 окупантов РФ, 9 танков и 30 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районе Временного Яра.