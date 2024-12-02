ВСУ уничтожили за сутки почти 1800 окупантов РФ, 9 танков и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 743 920 военных.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы уничтожили почти 1800 окупантов РФ за одни сутки.
- За отчетный период потери русской армии составили 743 920 военных, 9 танков и 30 артиллерийских систем.
- На фронте зафиксировано 165 боевых столкновений, в том числе на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
- Украинские защитники отразили штурмовые действия вражеских сил неподалеку от разных населенных пунктов в указанных направлениях.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 478 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 19 397 (+28) ед,
артиллерийских систем — 20 953 (+30) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1019 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 886 (+83) ед,
крылатых ракет — 2 852 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 606 (+99) ед,
специальной техники — 3 619 (+0) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Роща.
На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районе Временного Яра.
На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и в направлении Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций наших войск вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки.
На Времивском направлении противник совершил 24 наступательных действия на позиции украинских подразделений в районах Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.
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