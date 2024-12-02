ВСУ уничтожили за сутки почти 1800 окупантов РФ, 9 танков и 30 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили за сутки почти 1800 окупантов РФ, 9 танков и 30 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили за сутки почти 1800 окупантов РФ, 9 танков и 30 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 743 920 военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы уничтожили почти 1800 окупантов РФ за одни сутки.
  • За отчетный период потери русской армии составили 743 920 военных, 9 танков и 30 артиллерийских систем.
  • На фронте зафиксировано 165 боевых столкновений, в том числе на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
  • Украинские защитники отразили штурмовые действия вражеских сил неподалеку от разных населенных пунктов в указанных направлениях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 478 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 397 (+28) ед,

  • артиллерийских систем — 20 953 (+30) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1019 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 886 (+83) ед,

  • крылатых ракет — 2 852 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 606 (+99) ед,

  • специальной техники — 3 619 (+0) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Роща.

  • На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.

  • На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районе Временного Яра.

  • На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого и Млечного.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций наших войск вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки.

  • На Времивском направлении противник совершил 24 наступательных действия на позиции украинских подразделений в районах Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

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