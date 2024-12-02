ЗСУ знищили за добу майже 1800 окупантів РФ, 9 танків та 30 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 743 920 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили майже 1800 окупантів РФ за одну добу.
- За звітний період втрати російської армії склали 743 920 військових, 9 танків та 30 артилерійських систем.
- На фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
- Українські захисники відбили штурмові дії ворожих сил неподалік від різних населених пунктів в зазначених напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 478 (+9) од,
бойових броньованих машин — 19 397 (+28) од,
артилерійських систем — 20 953 (+30) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1019 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 886 (+83) од,
крилатих ракет — 2 852 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 606 (+99) од,
спеціальної техніки — 3 619 (+0) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії на позиції українських підрозділів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.
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