ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.

За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.

Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григоровки и Временного Яра.