ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 745,7 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы с начала вторжения.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 745,7 тысяч военных.
  • За последние сутки зафиксировано 201 боевое столкновение на фронте, где силы обороны успешно отразили большинство вражеских штурмов.
  • В начале 2022 года украинские военные проявляют активность в ликвидации захватчиков, уничтожая значительные объемы вражеской техники и военного персонала.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, с вражескими атаками на разных направлениях, включая Лиманское, Торецкое, Покровское и другие.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9486 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 419 (+22) ед;

  • артиллерийских систем — 20 976 (+23) ед;

  • РСЗО — 1253 ед.;

  • средств ПВО — 1019 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 917 (+31) ед;

  • крылатых ракет — 2855 (+3) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 666 (+60) ед;

  • специальной техники — 3627 (+8) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.

  • За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.

  • Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григоровки и Временного Яра.

  • Девять атак совершил враг на Торецком направлении неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд.

  • Силы обороны отразили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка.

  • В районах Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя на Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций.

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