ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 745,7 тысяч военных.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы с начала вторжения.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 745,7 тысяч военных.
- За последние сутки зафиксировано 201 боевое столкновение на фронте, где силы обороны успешно отразили большинство вражеских штурмов.
- В начале 2022 года украинские военные проявляют активность в ликвидации захватчиков, уничтожая значительные объемы вражеской техники и военного персонала.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с вражескими атаками на разных направлениях, включая Лиманское, Торецкое, Покровское и другие.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9486 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 19 419 (+22) ед;
артиллерийских систем — 20 976 (+23) ед;
РСЗО — 1253 ед.;
средств ПВО — 1019 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 917 (+31) ед;
крылатых ракет — 2855 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30 666 (+60) ед;
специальной техники — 3627 (+8) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.
За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.
Один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григоровки и Временного Яра.
Девять атак совершил враг на Торецком направлении неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.
Силы обороны отразили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка.
В районах Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя на Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций.
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