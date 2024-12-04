Між ЗСУ та армією РФ відбулося 119 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 04.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів Сумщини та Чернігівщини з території Росії постраждали райони населених пунктів Олександрівка, Нововасилівка, Майське та Камінь.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти п’ять разів штурмували у районі Вовчанська та Глибокого, наші захисники відбили чотири атаки росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, десять боєзіткнень ще триває.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Точаться шість боїв.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбивають чотири атаки.