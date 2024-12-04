ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 31 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 747 370 військових.
Головні тези:
- ЗЗСУ продовжують ліквідовувати солдатів РФ, загальна кількість втрат армії вже становить 747 370 військових.
- За добу війська знищили 1 670 російських загарбників та декілька одиниць техніки, включаючи танки, ББМ та артилерію.
- На різних напрямках фронту українські захисники відбивали атаки ворога, не дозволяючи йому просуватись далі.
- Українська армія активно діє на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
- За минулу добу відбулося 192 бойових зіткнень, де українські війська успішно відбили атаки окупантів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 670 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 493 (+7) од,
бойових броньованих машин — 19 450 (+31) од,
артилерійських систем — 21 002 (+26) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 020 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 946 (+29) од,
крилатих ракет — 2 855 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 746 (+80) од,
спеціальної техніки — 3 628 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.
Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.
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