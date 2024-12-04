ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 31 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 670 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.