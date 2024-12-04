ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 31 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 31 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 31 ББМ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 747 370 військових.

Головні тези:

  • ЗЗСУ продовжують ліквідовувати солдатів РФ, загальна кількість втрат армії вже становить 747 370 військових.
  • За добу війська знищили 1 670 російських загарбників та декілька одиниць техніки, включаючи танки, ББМ та артилерію.
  • На різних напрямках фронту українські захисники відбивали атаки ворога, не дозволяючи йому просуватись далі.
  • Українська армія активно діє на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
  • За минулу добу відбулося 192 бойових зіткнень, де українські війська успішно відбили атаки окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 670 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 493 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 19 450 (+31) од,

  • артилерійських систем — 21 002 (+26) од,

  • РСЗВ — 1 253 (+0) од,

  • засобів ППО — 1 020 (+1) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 946 (+29) од,

  • крилатих ракет — 2 855 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30 746 (+80) од,

  • спеціальної техніки — 3 628 (+1) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.

  • На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

  • Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

44 атаки, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

  • На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

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