ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 31 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 31 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 31 ББМ
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 747 370 военных.

Главные тезисы

  • ВВС продолжают ликвидировать солдат РФ, общее количество потерь армии уже составляет 747 370 военных.
  • За сутки войска уничтожили 1670 российских захватчиков и несколько единиц техники, включая танки, ББМ и артиллерию.
  • На разных направлениях фронта украинские защитники отражали атаки врага, не позволяя ему продвигаться дальше.
  • Украинская армия активно действует на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
  • За минувшие сутки произошло 192 боевых столкновений, где украинские войска успешно отразили атаки окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1670 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 493 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 450 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 21 002 (+26) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 020 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 946 (+29) ед,

  • крылатых ракет — 2 855 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 746 (+80) ед,

  • специальной техники — 3 628 (+1) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

  • На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.

  • На лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполевка и Терны.

  • Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в Ступочки, Белую Гору и в районе Временного Яра.

44 атаки, такое количество за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться недалеко от Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустынки.

  • Силы обороны продолжают сдерживать врага в Кураховском направлении.

  • На Времивском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили рекордное количество солдат и техники армии РФ в течение ноября
Минобороны Украины
ВСУ уничтожили рекордное количество солдат и техники армии РФ в течение ноября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 8 танков и 23 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине
Генштаб ВСУ
ВСУ вернули контроль над правым берегом реки Оскол на Харьковщине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?