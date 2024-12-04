ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 31 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 747 370 военных.
Главные тезисы
- ВВС продолжают ликвидировать солдат РФ, общее количество потерь армии уже составляет 747 370 военных.
- За сутки войска уничтожили 1670 российских захватчиков и несколько единиц техники, включая танки, ББМ и артиллерию.
- На разных направлениях фронта украинские защитники отражали атаки врага, не позволяя ему продвигаться дальше.
- Украинская армия активно действует на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
- За минувшие сутки произошло 192 боевых столкновений, где украинские войска успешно отразили атаки окупантов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1670 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 493 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 19 450 (+31) ед,
артиллерийских систем — 21 002 (+26) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 020 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 946 (+29) ед,
крылатых ракет — 2 855 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 746 (+80) ед,
специальной техники — 3 628 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.
На лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполевка и Терны.
Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в Ступочки, Белую Гору и в районе Временного Яра.
Силы обороны продолжают сдерживать врага в Кураховском направлении.
На Времивском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.
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