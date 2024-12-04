ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 31 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1670 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 192 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского.

На лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполевка и Терны.