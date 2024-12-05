Умєров пообіцяв постачання 30 тис ударних дронів DeepStrike для ЗСУ — коли саме

У 2025 році на потреби ЗСУ буде поставлено понад 30 тис ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БпЛА профінансували міжнародні партнери, інвестувавши в український оборонно-промисловий комплекс.

Умєров обіцяє 30 тис ударних дронів DeepStrike для ЗСУ

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі противника.

Умєров також зазначив, що оборонне відомство продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем.

Це не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології. Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності. Рустем Умєров Міністр оборони України

Скільки дронів законтрактовано на 2024-2025 роки

Як повідомили у Міноборони, за 10 місяців 2024 року відомство спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Там розповіли, що з цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1.28 млн БпЛА вартістю понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано постачання ще 366 940 одиниць дронів.

На 2025 рік Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн. Сумарно на 2024-2025 роки вже законтрактовано 1,8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн.

Виробництво дронів в Україні

У Мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося в 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт “Армія дронів”, було 7 виробників, у яких держава могла закуповувати БПЛА, то на сьогодні їх 87.

21 вересня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна планує виробити кілька мільйонів безпілотників, аби не дати Росії переваг в цьому напрямку. Поширити

1 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів, а Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій сказав, що українці можуть виготовляти 4 млн дронів щорічно.