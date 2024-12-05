Умеров пообещал поставку 30 тыс ударных дронов DeepStrike для ВСУ — когда именно

В 2025 году на нужды ВСУ будет поставлено более 30 тыс. ударных беспилотников DeepStrike. Часть этих БПЛА профинансировали международные партнеры, инвестировав в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Умеров обещает 30 тыс ударных дронов DeepStrike для ВСУ

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели противника.

Умеров также отметил, что оборонное ведомство продолжает наращивать инвестиции в разработку высокотехнологичных систем.

Это не только отвечает потребностям фронта, но и поддерживает оборонную промышленность, создает рабочие места и развивает украинские технологии. Мы демонстрируем миру: Украина способна к инновациям и технологической независимости. Даже в условиях войны мы развиваем самое современное производство, укрепляя наши оборонные возможности. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Сколько дронов законтрактовано на 2024-2025 годы

Как сообщили в Минобороны, за 10 месяцев 2024 года ведомство совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников разных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Там рассказали, что из этого объема поставщиками уже выполнен заказ на 1,28 млн БпЛА стоимостью более 81 млрд грн. В то же время до конца года запланированы поставки еще 366 940 единиц дронов.

На 2025 год Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 155 205 единиц беспилотных летательных аппаратов на сумму 32,33 млрд. грн.

Производство дронов в Украине

В Минцифре сообщалось, что за последние два года производство беспилотников в Украине масштабировалось в 100 раз. Если два года назад, когда стартовал проект "Армия дронов", было 7 производителей, у которых государство могло закупать БПЛА, то на сегодняшний день их 87.

21 сентября министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Украина планирует выработать несколько миллионов беспилотников, чтобы не дать России преимуществ в этом направлении. Поделиться

1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца этого года в Украине планируют произвести 1,5 млн дронов, а Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий сказал, что украинцы могут производить 4 млн дронов ежегодно.