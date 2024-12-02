Украина разрабатывает дроны для перехвата российских "шахедов"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разрабатывает дроны для перехвата российских "шахедов"

Украина разрабатывает дроны для перехвата российских "шахедов"
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Источник:  Reuters

Украина активно использует дроны с дальностью полета до 1800 км. Также сейчас идет разработка дронов, способных перехватывать "Шахеды" с помощью искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Украина разрабатывает дроны для перехвата 'шахедов' и других ударных БПЛА России с использованием искусственного интеллекта.
  • Планируется увеличение использования дронов с функцией целеуказания и автономные технологии в военных операциях.
  • Украина уже использует десятки систем искусственного интеллекта в своих ударных беспилотниках с дальностью полета до 1800 км.
  • Государственные закупки украинских дронов подтверждают стремление страны к применению новейших технологий в оборонной сфере.
  • Украина планирует увеличить использование беспилотников на основе искусственного интеллекта для ударов по военным объектам противника.

Украина планирует увеличить использование БПЛА на основе ИИ

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина имеет ударные беспилотники, способные преодолевать расстояния до 1800 км, и активно развивает автономные технологии.

Я думаю, что в следующем году мы увидим значительный рост количества автономных дронов с функцией целеуказания. Возможно, впервые будет использован рой беспилотников, хоть и не в массовом масштабе. Это только начало.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Федоров также подтвердил, что Украина работает над дронами для перехвата "Шахедов" и других ударных БПЛА большой дальности, применяемых Россией во время ночных атак на украинские города.

Украина уже использует десятки собственных систем ИИ, позволяющих беспилотникам достигать целей без участия пилота, даже в условиях сложной электронной защиты. ИИ играет определенную роль, но ключевыми остаются вопросы связи и запуска беспилотников для выполнения дальних ударов".

Отмечается, что в этом году Украина закупила 1,6 млн. беспилотников, из которых уже поставлено 1,3 млн. Среди них — недорогие FPV-дроны, оснащенные камерами для точного дистанционного управления.

По словам Федорова, десять компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, предлагая продукцию на основе искусственного интеллекта.

Что известно о дальнобойных дронах, которыми ГУР атакуют военные объекты РФ

Как рассказали в ГУР, среди этапов подготовки дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА):

  • анализ цели и долета до них;

  • анализ враждебных противовоздушных сил (ПВО), а также средств радиоэлектронной борьбы;

Последний год это делать очень сложно, но все равно получается, — рассказал командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.

В целом с начала полномасштабной войны применение ударных БпЛА претерпело серьезные изменения.

Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и находившиеся до них. Мы можем видеть динамику — сейчас мы можем поражать цели на 2000 км, — рассказал неназванный командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.

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