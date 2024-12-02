Украина разрабатывает дроны для перехвата российских "шахедов"

Украина активно использует дроны с дальностью полета до 1800 км. Также сейчас идет разработка дронов, способных перехватывать "Шахеды" с помощью искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Украина разрабатывает дроны для перехвата 'шахедов' и других ударных БПЛА России с использованием искусственного интеллекта.
- Планируется увеличение использования дронов с функцией целеуказания и автономные технологии в военных операциях.
- Украина уже использует десятки систем искусственного интеллекта в своих ударных беспилотниках с дальностью полета до 1800 км.
- Государственные закупки украинских дронов подтверждают стремление страны к применению новейших технологий в оборонной сфере.
- Украина планирует увеличить использование беспилотников на основе искусственного интеллекта для ударов по военным объектам противника.
Украина планирует увеличить использование БПЛА на основе ИИ
Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина имеет ударные беспилотники, способные преодолевать расстояния до 1800 км, и активно развивает автономные технологии.
Федоров также подтвердил, что Украина работает над дронами для перехвата "Шахедов" и других ударных БПЛА большой дальности, применяемых Россией во время ночных атак на украинские города.
Отмечается, что в этом году Украина закупила 1,6 млн. беспилотников, из которых уже поставлено 1,3 млн. Среди них — недорогие FPV-дроны, оснащенные камерами для точного дистанционного управления.
По словам Федорова, десять компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, предлагая продукцию на основе искусственного интеллекта.
Что известно о дальнобойных дронах, которыми ГУР атакуют военные объекты РФ
Как рассказали в ГУР, среди этапов подготовки дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА):
анализ цели и долета до них;
анализ враждебных противовоздушных сил (ПВО), а также средств радиоэлектронной борьбы;
В целом с начала полномасштабной войны применение ударных БпЛА претерпело серьезные изменения.
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