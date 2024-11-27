Платформа Brave1 провела тестирование 100 украинских наземных дронов

В Украине протестировали 100 наземных дронов

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

100 украинских роботов представили на полигоне Brave1. Производители протестировали медевакуационные и логистические платформы, ударные, минировщики и роботы-камикадзе. Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации

По словам Федорова, краш-тест разработок был проведен на сложном рельефе: с рытвинами, заграждениями, поваленными деревьями, трамплинами, песком, рвом с водой и под РЭБом.

Роботов проверяли на устойчивость к воде, скоростные, тормозные характеристики, уровень шума и проходимость в условиях тяжелого рельефа.

Демонстрация в условиях, приближенных к боевым, — обязательный этап в жизни разработки. Благодаря полигонам производители понимают, что нужно пофиксировать, чтобы во время боевого использования не было сюрпризов.

Украина ежемесячно разрабатывает новые формы антидроновой борьбы

Сергей Скорик, коммерческий директор компании Kvertus, рассказал, что часто работает либо непосредственно на фронте, либо в специализированных лабораториях с высоким уровнем безопасности, где разрабатывается защитное оружие для украинских военных.

В отличие от длительных сроков разработки новых технологий в некоторых западных странах, в Украине приходится создавать новые решения всего за несколько недель, чтобы постоянно противодействовать изменяющемуся оружию врага. Поделиться

Интересная разработка компании — рюкзаки типа "ежик", оснащенные большим количеством антенн, работающих в разных частотных диапазонах и позволяющих глушить дроны. Эти устройства обеспечивают защиту на расстоянии до нескольких километров и стоят около 6 тыс долл за единицу. Эти инновации созданы для того, чтобы сберечь жизнь солдат на передовой.