Платформа Brave1 провела тестирование 100 украинских наземных дронов
Категория
Технологии
Дата публикации

Платформа Brave1 провела тестирование 100 украинских наземных дронов

Михаил Федоров
дрон
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Участники платформы Brave1 провели тестирование на полигоне 100 новейших роботизированных украинских разработок.

Главные тезисы

  • Тестирование проведено на 100 украинских наземных дронах, включая медевакуационные и логистические платформы, ударные работы и роботов-камикадзе.
  • Компания Kvertus разрабатывает антидроновые решения, такие как инновационные рюкзаки для гашения дронов на расстоянии до нескольких километров.
  • Технологии создаются для обеспечения военных и защиты их жизни в условиях боевых действий, позволяя эффективно противодействовать вражескому оружию.
  • Украинские производители постоянно совершенствуют роботов, стремясь повысить их эффективность и устойчивость к различным условиям и вызовам на поле боя.
  • Разработка антидроновых средств становится все более актуальной, и Украина ежемесячно работает над новыми формами антидроновой борьбы для защиты своих военных.

В Украине протестировали 100 наземных дронов

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

100 украинских роботов представили на полигоне Brave1. Производители протестировали медевакуационные и логистические платформы, ударные, минировщики и роботы-камикадзе.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации

По словам Федорова, краш-тест разработок был проведен на сложном рельефе: с рытвинами, заграждениями, поваленными деревьями, трамплинами, песком, рвом с водой и под РЭБом.

Роботов проверяли на устойчивость к воде, скоростные, тормозные характеристики, уровень шума и проходимость в условиях тяжелого рельефа.

Демонстрация в условиях, приближенных к боевым, — обязательный этап в жизни разработки. Благодаря полигонам производители понимают, что нужно пофиксировать, чтобы во время боевого использования не было сюрпризов.

Украина ежемесячно разрабатывает новые формы антидроновой борьбы

Сергей Скорик, коммерческий директор компании Kvertus, рассказал, что часто работает либо непосредственно на фронте, либо в специализированных лабораториях с высоким уровнем безопасности, где разрабатывается защитное оружие для украинских военных.

В отличие от длительных сроков разработки новых технологий в некоторых западных странах, в Украине приходится создавать новые решения всего за несколько недель, чтобы постоянно противодействовать изменяющемуся оружию врага.

Интересная разработка компании — рюкзаки типа "ежик", оснащенные большим количеством антенн, работающих в разных частотных диапазонах и позволяющих глушить дроны. Эти устройства обеспечивают защиту на расстоянии до нескольких километров и стоят около 6 тыс долл за единицу. Эти инновации созданы для того, чтобы сберечь жизнь солдат на передовой.

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