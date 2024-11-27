Платформа Brave1 провела тестування 100 українських наземних дронів
Категорія
Технології
Дата публікації

Платформа Brave1 провела тестування 100 українських наземних дронів

Михайло Федоров
Дрон

Учасники платформи Brave1 провели тестування на полігоні 100 новітніх роботизованих українських розробок.

Головні тези:

  • Учасники платформи Brave1 провели успішне тестування 100 українських наземних дронів на складному рельєфі.
  • Технологічні новинки, які були протестовані, включають медевакуаційні та логістичні платформи, ударні роботи, мінувальників та роботів-камікадзе.
  • Українські виробники постійно вдосконалюють роботів для підвищення їхньої ефективності та стійкості до різних умов.
  • Компанія Kvertus активно розробляє антидронові рішення, включаючи інноваційні рюкзаки типу “їжачок”, що дозволяють глушити дрони на відстані до кількох кілометрів.
  • Такі технології важливі для забезпечення безпеки військових та захисту їхнього життя в умовах бойових дій.

В Україні протестували 100 наземних дронів

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

100 українських роботів представили на полігоні Brave1. Виробники протестували медевакуаційні та логістичні платформи, ударні, мінувальників і роботів-камікадзе.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації

За словами Федорова, краш-тест розробок був проведений на складному рельєфі: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом з водою та під РЕБом.

Роботів перевіряли на стійкість до води, швидкісні, гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність в умовах важкого рельєфу.

Демонстрація в умовах, наближених до бойових, — обовʼязковий етап у житті розробки. Завдяки полігонам виробники розуміють, що треба пофіксити, щоб під час бойового використання не було сюрпризів.

Україна щомісяця розробляє нові форми антидронової боротьби

Сергій Скорик, комерційний директор компанії Kvertus, розповів, що він часто працює або безпосередньо на фронті, або в спеціалізованих лабораторіях із високим рівнем безпеки, де розробляється захисна зброя для українських військових.

На відміну від тривалих термінів розробки нових технологій у деяких західних країнах, в Україні доводиться створювати нові рішення всього за кілька тижнів, щоб постійно протидіяти змінюваній зброї ворога.

Цікава розробка компанії — рюкзаки типу "їжачок", оснащені великою кількістю антен, які працюють у різних частотних діапазонах і дозволяють глушити дрони. Ці пристрої забезпечують захист на відстані до кількох кілометрів і коштують близько 6 тис дол за одиницю. Ці інновації створені для того, щоб зберегти життя солдатів на передовій.

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