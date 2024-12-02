Україна розробляє дрони для перехоплення російських "шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розробляє дрони для перехоплення російських "шахедів"

Україна розробляє дрони для перехоплення російських "шахедів"
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Джерело:  Reuters

Україна активно використовує дрони з дальністю польоту до 1800 км. Також наразі йде розробка дронів, здатних перехоплювати "Шахеди" за допомогою штучного інтелекту.

Головні тези:

  • Україна активно розробляє дрони з штучним інтелектом для перехоплення “Шахедів” та інших ударних БПЛА Росії.
  • Планується збільшення використання дронів з функцією цілевказування та автономні технології у військових операціях.
  • Україна має ударні безпілотники, здатні долати відстані до 1800 км, і вже використовує десятки власних систем ШІ.
  • Державні закупівлі українських безпілотників на базі штучного інтелекту підтверджують інтерес до новітніх технологій в оборонній галузі.
  • Українські військові вдосконалюють та ефективно використовують далекобійні дрони для ударів по військових об'єктах противника.

Україна планує збільшити використання БпЛА на основі ШІ

Як повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна має ударні безпілотники, здатні долати відстані до 1800 км, і активно розвиває автономні технології.

Я думаю, що наступного року ми побачимо значне зростання кількості автономних дронів із функцією цілевказування. Можливо, вперше буде використано рій безпілотників, хоча й не в масовому масштабі. Це лише початок.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації

Федоров також підтвердив, що Україна працює над дронами для перехоплення "Шахедів" та інших ударних БПЛА великої дальності, які Росія застосовує під час нічних атак на українські міста.

Україна вже використовує десятки власних систем ШІ, які дозволяють безпілотникам досягати цілей без участі пілота, навіть в умовах складного електронного захисту. ШІ відіграє певну роль, але ключовими залишаються питання зв'язку та запуску безпілотників для виконання дальніх ударів".

Зазначається, що цього року Україна закупила 1,6 млн безпілотників, з яких уже поставлено 1,3 млн. Серед них — недорогі FPV-дрони, оснащені камерами для точного дистанційного керування.

За словами Федорова, десять компаній постійно конкурують у державних закупівлях, пропонуючи продукцію на основі штучного інтелекту.

Що відомо про далекобійні дрони, якими ГУР атакують військові обʼєкти РФ

Як розповіли в ГУР, серед етапів підготовки далекобійних безпілотних літальних апаратів (БпЛА):

  • аналіз цілі й дольоту до них;

  • аналіз ворожих протиповітряних сил (ППО), а також засобів радіоелектронної боротьби;

 Останній рік це робити надзвичайно складно, але все одно виходить, ― розказав командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР МО України. 

Загалом від початку повномасштабної війни застосування ударних БпЛА зазнало серйозних змін.

Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку — зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км, — розповів неназваний командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР МО України.

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