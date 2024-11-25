В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео

Украинская разведка способна поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Отмечается, что подготовка дальнобойных дронов проводится в несколько этапов.
Главные тезисы
- Украинская разведка атакует военные объекты на расстоянии 2000 км с помощью дальнобойных дронов.
- Подготовка ударных беспилотников в ГУР проводится в несколько этапов, включая анализ целей и противодействия ПВО.
- Атака на нефтебазу в Калужской области РФ была выполнена дальнобойными дронами-камикадзе, вызвав серию взрывов и пожар.
Что известно о дальнобойных дронах, которыми ГУР атакуют военные объекты РФ
Как рассказали в ГУР, среди этапов подготовки дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА):
анализ цели и долета до них;
анализ вражеских противовоздушных сил (ПВО), а также средств радиоэлектронной борьбы;
В целом с начала полномасштабной войны применение ударных БпЛА претерпело серьезные изменения.
Что известно об атаке ГУР на нефтебазу в Калужской области РФ
Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.
На видео очевидцев из российских пабликов видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.
Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники на АО «Калуганефтепродукт» в Калуге 4 нефтеналивных резервуара повреждены в результате атаки БПЛА.
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