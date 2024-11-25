В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео

Украинская разведка способна поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Отмечается, что подготовка дальнобойных дронов проводится в несколько этапов.

Что известно о дальнобойных дронах, которыми ГУР атакуют военные объекты РФ

Как рассказали в ГУР, среди этапов подготовки дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА):

анализ цели и долета до них;

анализ вражеских противовоздушных сил (ПВО), а также средств радиоэлектронной борьбы;

Последний год это делать очень сложно, но все равно получается, — рассказал командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины. Поделиться

В целом с начала полномасштабной войны применение ударных БпЛА претерпело серьезные изменения.

Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и находившиеся до них. Мы можем видеть динамику — сейчас мы можем поражать цели на 2000 км, — рассказал неназванный командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины. Поделиться

Что известно об атаке ГУР на нефтебазу в Калужской области РФ

Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.

На видео очевидцев из российских пабликов видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники на АО «Калуганефтепродукт» в Калуге 4 нефтеналивных резервуара повреждены в результате атаки БПЛА.