В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео

ГУР
В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео
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Украинская разведка способна поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Отмечается, что подготовка дальнобойных дронов проводится в несколько этапов.

Главные тезисы

  • Украинская разведка атакует военные объекты на расстоянии 2000 км с помощью дальнобойных дронов.
  • Подготовка ударных беспилотников в ГУР проводится в несколько этапов, включая анализ целей и противодействия ПВО.
  • Атака на нефтебазу в Калужской области РФ была выполнена дальнобойными дронами-камикадзе, вызвав серию взрывов и пожар.

Что известно о дальнобойных дронах, которыми ГУР атакуют военные объекты РФ

Как рассказали в ГУР, среди этапов подготовки дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА):

  • анализ цели и долета до них;

  • анализ вражеских противовоздушных сил (ПВО), а также средств радиоэлектронной борьбы;

Последний год это делать очень сложно, но все равно получается, — рассказал командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.

В целом с начала полномасштабной войны применение ударных БпЛА претерпело серьезные изменения.

Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и находившиеся до них. Мы можем видеть динамику — сейчас мы можем поражать цели на 2000 км, — рассказал неназванный командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.

Что известно об атаке ГУР на нефтебазу в Калужской области РФ

Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.

На видео очевидцев из российских пабликов видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники на АО «Калуганефтепродукт» в Калуге 4 нефтеналивных резервуара повреждены в результате атаки БПЛА.

По меньшей мере, 8 беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября атаковали нефтебазу АО «Калуганефтепродукт» на Грабцовском шоссе в Калуге. Повреждения получили 4 резервуара с топливом, возник пожар. Пострадавших нет.

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