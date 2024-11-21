Воины ГУР ударили по российскому полигону в Запорожской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР ударили по российскому полигону в Запорожской области — видео

ГУР
ГУР
Читати українською

На временно захваченной территории Запорожской области воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли ракетный удар вместе с ОСУВ "Таврия" по взводу российских захватчиков, отрабатывавших навыки тактической медицины.

Главные тезисы

  • Воины ГУР Минобороны Украины нанесли ракетный удар по российским захватчикам, тренировавшимся на временно захваченной территории в Запорожской области.
  • Захватчики понесли потери в результате атаки украинских разведчиков, а ГУР МО Украины подтверждает готовность отвечать на преступные действия против украинского народа.
  • ГУР МО Украины обещает адекватное и справедливое возмездие за преступления, совершенные против украинского народа.

ГУР атаковали российский полигон

Взвод российских захватчиков собрался на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

Экзамен захватчики не сдали — взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых, однако, никто не спешил спасать.

В Белгородской области РФ прозвучал мощный "хлопок"

В городе Губкин Белгородской области РФ украинские разведчики успешно поразили командный пункт группировки войск "Север" оккупационной армии.

Как отметили в ГУР, местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали запах, слышали громкие звуки взрывов.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР оценили количество ракет Х-101 на вооружении армии РФ
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР заявили о мощной акции сил сопротивления на оккупированных территориях
ГУР
Сопротивление на оккупированных территориях
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео
ГУР
ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?