Воины ГУР ударили по российскому полигону в Запорожской области — видео

На временно захваченной территории Запорожской области воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли ракетный удар вместе с ОСУВ "Таврия" по взводу российских захватчиков, отрабатывавших навыки тактической медицины.
Главные тезисы
- Воины ГУР Минобороны Украины нанесли ракетный удар по российским захватчикам, тренировавшимся на временно захваченной территории в Запорожской области.
- Захватчики понесли потери в результате атаки украинских разведчиков, а ГУР МО Украины подтверждает готовность отвечать на преступные действия против украинского народа.
- ГУР МО Украины обещает адекватное и справедливое возмездие за преступления, совершенные против украинского народа.
ГУР атаковали российский полигон
Взвод российских захватчиков собрался на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.
В Белгородской области РФ прозвучал мощный "хлопок"
В городе Губкин Белгородской области РФ украинские разведчики успешно поразили командный пункт группировки войск "Север" оккупационной армии.
Как отметили в ГУР, местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали запах, слышали громкие звуки взрывов.
ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие.
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