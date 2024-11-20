ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео

В Белгородской области РФ прозвучала мощная "бавовна"

Как отметили в ГУР, местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали запах, слышали громкие звуки взрывов.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие. Поделиться

Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ

Ночью 19 ноября беспилотники атаковали завод в Белгородской области и арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Новгородской области.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО.

Этот завод публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях.

Также БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной.