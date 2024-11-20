ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео

ГУР
ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео
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В городе Губкин Белгородской области РФ украинские разведчики успешно поразили командный пункт группировки войск "Север" оккупационной армии.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики успешно поразили командный пункт группировки войск 'Север' в Белгородской области РФ.
  • Дроны атаковали завод компании, производящей грузовые дроны для российской армии, и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ.
  • Атаки были направлены на нанесение ущерба военной инфраструктуре российской оккупационной армии.
  • Инцидент свидетельствует об активности украинских военных по осуществлению контратак на оккупированные территории.
  • ГУР МО Украины предупреждает, что будет осуществлять адекватное возмездие за преступления против украинского народа.

В Белгородской области РФ прозвучала мощная "бавовна"

Как отметили в ГУР, местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали запах, слышали громкие звуки взрывов.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие.

Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ

Ночью 19 ноября беспилотники атаковали завод в Белгородской области и арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Новгородской области.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО.

Этот завод публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях.

Также БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной.

На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", а также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты до С-300, С-400. , и боеприпасы для комплекса "Тор", — сообщил Коваленко.

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