ГУР поразило командный пункт группировки войск "Север" в Белгородской области РФ — видео

В городе Губкин Белгородской области РФ украинские разведчики успешно поразили командный пункт группировки войск "Север" оккупационной армии.
Главные тезисы
- Украинские разведчики успешно поразили командный пункт группировки войск 'Север' в Белгородской области РФ.
- Дроны атаковали завод компании, производящей грузовые дроны для российской армии, и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ.
- Атаки были направлены на нанесение ущерба военной инфраструктуре российской оккупационной армии.
- Инцидент свидетельствует об активности украинских военных по осуществлению контратак на оккупированные территории.
- ГУР МО Украины предупреждает, что будет осуществлять адекватное возмездие за преступления против украинского народа.
В Белгородской области РФ прозвучала мощная "бавовна"
Как отметили в ГУР, местные жители наблюдали густой черный дым, чувствовали запах, слышали громкие звуки взрывов.
Дроны атаковали завод и арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ
Ночью 19 ноября беспилотники атаковали завод в Белгородской области и арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Новгородской области.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, в Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО.
Этот завод публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях.
Также БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной.
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