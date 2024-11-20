ГУР уразило командний пункт угруповання військ "Сєвєр" у Бєлгородській області РФ — відео

У Бєлгородській області РФ пролунала потужна “бавовна”

Як зазначили в ГУР, місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата. Поширити

Дрони атакували завод та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ

Вночі 19 листопада безпілотники атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО.

Цей завод публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.

Також БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною.