ГУР уразило командний пункт угруповання військ "Сєвєр" у Бєлгородській області РФ — відео

У місті Губкін Бєлгородської області РФ українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр" окупаційної армії.
Головні тези:
- Українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ 'Сєвєр' у Бєлгородській області РФ.
- Дрони атакували завод компанії, що виробляє грузові дрони для російської армії, та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ.
- Атаки були спрямовані на завдання шкоди військовій інфраструктурі російської окупаційної армії.
- Інцидент свідчить про активність українських військових у здійсненні контратак на окуповані території.
- ГУР МО України попереджає, що буде здійснювати адекватну відплату за злочини проти українського народу.
У Бєлгородській області РФ пролунала потужна “бавовна”
Як зазначили в ГУР, місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.
Дрони атакували завод та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ
Вночі 19 листопада безпілотники атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області.
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО.
Цей завод публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.
Також БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною.
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