ГУР уразило командний пункт угруповання військ "Сєвєр" у Бєлгородській області РФ — відео
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ГУР уразило командний пункт угруповання військ "Сєвєр" у Бєлгородській області РФ — відео

ГУР
ГУР уразило командний пункт угруповання військ "Сєвєр" у Бєлгородській області РФ — відео

У місті Губкін Бєлгородської області РФ українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр" окупаційної армії.

Головні тези:

  • Українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ 'Сєвєр' у Бєлгородській області РФ.
  • Дрони атакували завод компанії, що виробляє грузові дрони для російської армії, та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ.
  • Атаки були спрямовані на завдання шкоди військовій інфраструктурі російської окупаційної армії.
  • Інцидент свідчить про активність українських військових у здійсненні контратак на окуповані території.
  • ГУР МО України попереджає, що буде здійснювати адекватну відплату за злочини проти українського народу.

У Бєлгородській області РФ пролунала потужна “бавовна”

Як зазначили в ГУР, місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата. 

Дрони атакували завод та арсенал ГРАУ у Новгородській області РФ

Вночі 19 листопада безпілотники атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління у Новгородській області.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО.

Цей завод публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.

Також БПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово у Новгородській області РФ, що орієнтовно за 680 км від кордону з Україною.

На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", кндрівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор", — повідомив Коваленко.

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