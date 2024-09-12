ГУР пустили під укіс вантажний потяг у Бєлгородській області РФ — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР пустили під укіс вантажний потяг у Бєлгородській області РФ — джерела

ГУР пустили під укіс вантажний потяг у Бєлгородській області РФ — джерела
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Джерело:  online.ua

В результаті спільної операції ГУР МОУ та ССО ЗСУ 10 вересня 2024 року у Бєлгордській області Росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці “Старий Оскол — Валуйки”. Про це Online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Головні тези:

  • Спільна операція ГУР МОУ та ССО ЗСУ у Бєлгородській області РФ: мінування та підрив вантажного поїзда.
  • Внаслідок вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.
  • Робота над ослабленням держави-агресора та паралізація залізничної артерії в Бєлгородській області.

Що відомо про підрив ГУР залізниці під Бєлгородом

Як зазначають джерела, внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.

Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.

Фото — з відкритих джерел
Фото — з відкритих джерел

Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває, — підсумували джерела в українській розвідці

Що цьому передувало

11 вересня у Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці. 

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає.

За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.

РосЗМІ зазначали, що інцидент на залізниці сталася після вибуху.

Слідчий комітет РФ повідомив, що зійшов тепловоз вантажного поїзда і 11 вагонів. За цим фактом порушили справу за статтею 205 КК РФ (теракт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди).

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