ГУР пустили під укіс вантажний потяг у Бєлгородській області РФ — джерела

В результаті спільної операції ГУР МОУ та ССО ЗСУ 10 вересня 2024 року у Бєлгордській області Росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці “Старий Оскол — Валуйки”. Про це Online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Що відомо про підрив ГУР залізниці під Бєлгородом

Як зазначають джерела, внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.

Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.

Фото — з відкритих джерел

Фото — з відкритих джерел

Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває, — підсумували джерела в українській розвідці Поширити

Що цьому передувало

11 вересня у Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці.

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає.

За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.

РосЗМІ зазначали, що інцидент на залізниці сталася після вибуху.