ГУР пустили під укіс вантажний потяг у Бєлгородській області РФ — джерела

В результаті спільної операції ГУР МОУ та ССО ЗСУ 10 вересня 2024 року у Бєлгордській області Росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці “Старий Оскол — Валуйки”. Про це Online.ua повідомили джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- Спільна операція ГУР МОУ та ССО ЗСУ у Бєлгородській області РФ: мінування та підрив вантажного поїзда.
- Внаслідок вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.
- Робота над ослабленням держави-агресора та паралізація залізничної артерії в Бєлгородській області.
Що відомо про підрив ГУР залізниці під Бєлгородом
Як зазначають джерела, внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.
Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.
Що цьому передувало
11 вересня у Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці.
Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає.
За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд.
РосЗМІ зазначали, що інцидент на залізниці сталася після вибуху.
Слідчий комітет РФ повідомив, що зійшов тепловоз вантажного поїзда і 11 вагонів. За цим фактом порушили справу за статтею 205 КК РФ (теракт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди).
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