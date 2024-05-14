Під Волгоградом палав вантажний потяг з паливом — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Під Волгоградом палав вантажний потяг з паливом — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

У Волгоградській області РФ, ймовірно, безпілотник атакував вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах. Низка вагонів зійшла з рейок, стався вибух і спалахнула пожежа.

У російській Котлубані горів потяг

В ніч проти 14 травня під Волгоградом сталася масштабна пожежа на залізниці.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Інцидент стався у районі станції Котлубань близько першої ночі за місцевим часом.

Внаслідок удару БПЛА, одна цистерна вибухнула і загорілися два вагони з паливом. Стався розлив нафтопродуктів на землю і загорілася трава.

Пожежа в Котлубані

Загалом із рейок зійшли 9 вагонів. Причиною аварії офіційно визнано втручання сторонніх осіб.

Пожежа в Котлубані

Постраждалих немає, пожежу гасили 2 години.

Повітряні атаки в Росії

Останнім часом у різних регіонах Росії фіксуються постійні атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, а також загадкові вибухи та пожежі.

Вночі 13 травня Липецьку область атакували безпілотники. На одній з електропідстанцій у регіоні спалахнула пожежа.

Також тієї ночі безпілотники атакували Бєлгородську область. Зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії спалахнула масштабна пожежа на Рязанському НПЗ — відео
МЧС РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Москві спалахнула масштабна пожежа — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Бєлгородській області РФ спалахнула пожежа унаслідок атаки дрона — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?