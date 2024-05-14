Під Волгоградом палав вантажний потяг з паливом — відео

У Волгоградській області РФ, ймовірно, безпілотник атакував вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах. Низка вагонів зійшла з рейок, стався вибух і спалахнула пожежа.

У російській Котлубані горів потяг

В ніч проти 14 травня під Волгоградом сталася масштабна пожежа на залізниці.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Інцидент стався у районі станції Котлубань близько першої ночі за місцевим часом.

Внаслідок удару БПЛА, одна цистерна вибухнула і загорілися два вагони з паливом. Стався розлив нафтопродуктів на землю і загорілася трава. Поширити

Пожежа в Котлубані

Загалом із рейок зійшли 9 вагонів. Причиною аварії офіційно визнано втручання сторонніх осіб.

Пожежа в Котлубані

Постраждалих немає, пожежу гасили 2 години.

Повітряні атаки в Росії

Останнім часом у різних регіонах Росії фіксуються постійні атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, а також загадкові вибухи та пожежі.

Вночі 13 травня Липецьку область атакували безпілотники. На одній з електропідстанцій у регіоні спалахнула пожежа. Поширити

Також тієї ночі безпілотники атакували Бєлгородську область. Зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.