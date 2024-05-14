Під Волгоградом палав вантажний потяг з паливом — відео

У Волгоградській області РФ, ймовірно, безпілотник атакував вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах. Низка вагонів зійшла з рейок, стався вибух і спалахнула пожежа.
У російській Котлубані горів потяг
В ніч проти 14 травня під Волгоградом сталася масштабна пожежа на залізниці.
Про це повідомляють російські пропагандисти.
Інцидент стався у районі станції Котлубань близько першої ночі за місцевим часом.
Загалом із рейок зійшли 9 вагонів. Причиною аварії офіційно визнано втручання сторонніх осіб.
Постраждалих немає, пожежу гасили 2 години.
Повітряні атаки в Росії
Останнім часом у різних регіонах Росії фіксуються постійні атаки безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури, а також загадкові вибухи та пожежі.
Також тієї ночі безпілотники атакували Бєлгородську область. Зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.
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