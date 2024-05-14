Под Волгоградом горел грузовой поезд с топливом — видео

В Волгоградской области РФ, вероятно, беспилотник атаковал грузовой поезд, перевозивший топливо в цистернах. Ряд вагонов сошел с рельсов, произошел взрыв и вспыхнул пожар.
В российской Котлубани горел поезд
В ночь на 14 мая под Волгоградом произошел масштабный пожар на железной дороге.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Инцидент произошел в районе станции Котлубань около часа ночи по местному времени.
В общей сложности с рельсов сошли 9 вагонов. Причиной аварии официально признано вмешательство посторонних лиц.
Пострадавших нет. Пожар гасили 2 часа.
Воздушные атаки в России
В последнее время в разных регионах России фиксируются неизменные атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, также загадочные взрывы и пожары.
Также в ту ночь беспилотники атаковали Белгородскую область. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.
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