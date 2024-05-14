Под Волгоградом горел грузовой поезд с топливом — видео

В Волгоградской области РФ, вероятно, беспилотник атаковал грузовой поезд, перевозивший топливо в цистернах. Ряд вагонов сошел с рельсов, произошел взрыв и вспыхнул пожар.

В российской Котлубани горел поезд

В ночь на 14 мая под Волгоградом произошел масштабный пожар на железной дороге.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Инцидент произошел в районе станции Котлубань около часа ночи по местному времени.

В результате удара БПЛА одна цистерна взорвалась и загорелись два вагона с топливом. Произошел разлив нефтепродуктов на землю и загорелась трава. Поделиться

Пожар в Котлубани

В общей сложности с рельсов сошли 9 вагонов. Причиной аварии официально признано вмешательство посторонних лиц.

Пожар в Котлубани

Пострадавших нет. Пожар гасили 2 часа.

Воздушные атаки в России

В последнее время в разных регионах России фиксируются неизменные атаки беспилотников по объектам критической инфраструктуры, также загадочные взрывы и пожары.

Ночью 13 мая Липецкую область атаковали беспилотники. На одной из электроподстанций в регионе вспыхнул пожар. Поделиться

Также в ту ночь беспилотники атаковали Белгородскую область. Зафиксированы разрушения инфраструктуры, есть пострадавшие.