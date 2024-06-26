У Росії пасажирський потяг "злетів" з рейок у воду — відео

Пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії. Причиною аварії називають розмиті після дощів залізничні шляхи.

У Росії сталася масштабна аварія на залізниці

Інцидент трапився ввечері 26 червня на перегоні Інта-1 — Вугільний Північної залізниці. За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда № 511 Воркута — Новоросійськ.

Як заявляють росіяни, на місці вже працюють рятувальники та вживаються заходи з надання допомоги пасажирам.

Вже відомо про мінімум 15 постраждалих — у всіх дрібні порізи від скла і травми від ударів об полиці та столи. У перекинутих вагонах їхало 150 пасажирів. Загиблих немає. Всього до Новоросійська з Воркути прямували 232 людини. У складі потяга було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.

Дорогу поруч із місцем аварії розмило.

Cтаном на 20.00 відомо про 70 постраждалих.

Паводок знищив дві опори автомобільного мосту

26 травня на муніципальній дорозі між якутськими населеними пунктами Нижній Куран та Хатисир частково обрушився автомобільний міст.

За інформацією Міністерства транспорту країни-агресорки, надзвичайна подія сталася в Алданському районі. Збитки будуть оцінені 27 травня спеціальною комісією. Також буде облаштовано тимчасову понтонну переправу. Поширити

Паводок спровокували талі води, які частково зруйнували міст між селищем Нижній Куранах та селом Хатистир.