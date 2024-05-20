В Якутії РФ ввели надзвичайний стан через масштабний паводок — відео

У російській Якутії загалом залишаються підтопленими 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 ​​населених пунктах.

Російську Якутію продовжує затоплювати

Як повідомив голова республіки Айсен Миколаїв, режим надзвичайного стану регіонального характеру в Якутії введено з 20 травня.

У зв'язку зі складною паводковою обстановкою в ряді районів республіки, підписав указ про оголошення з 20 травня 2024 року режиму НС регіонального рівня. Відповідно до указу, Уряду республіки доручено вжити всіх заходів щодо відновлення населених пунктів та об'єктів економіки, забезпечення життєдіяльності населення та надання соціальної та матеріальної допомоги постраждалим громадянам, — написав Миколаїв. Поширити

Зазначається, що внаслідок проходження льодоходу за добу до зони підтоплення потрапили ще 27 дворових територій населених пунктів Фрунзе, Апани, Єдейці, Микільський.

Загалом залишаються підтопленими 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 ​​населених пунктах Намського району.

У Росії знищена ще одна дамба

У квітні внаслідок масштабного паводка у місті Томськ Томської області частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том.

Місцева влада заявляла про загрозу НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.