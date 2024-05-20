В Якутії РФ ввели надзвичайний стан через масштабний паводок — відео

У російській Якутії загалом залишаються підтопленими 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 населених пунктах.
Російську Якутію продовжує затоплювати
Як повідомив голова республіки Айсен Миколаїв, режим надзвичайного стану регіонального характеру в Якутії введено з 20 травня.
Зазначається, що внаслідок проходження льодоходу за добу до зони підтоплення потрапили ще 27 дворових територій населених пунктів Фрунзе, Апани, Єдейці, Микільський.
Загалом залишаються підтопленими 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 населених пунктах Намського району.
У Росії знищена ще одна дамба
У квітні внаслідок масштабного паводка у місті Томськ Томської області частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том.
Місцева влада заявляла про загрозу НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.
Із затоплених територій в Оренбурзі продовжували евакуацію. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домоволодіння, 55 з яких − багатоквартирні будинки.
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