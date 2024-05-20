В Якутии РФ вели чрезвычайное положение из-за масштабного паводка — видео

В российской Якутии всего остаются подтопленными 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах.
Российскую Якутию продолжает затапливать
Как сообщил глава республики Айсен Николаев, режим чрезвычайного положения регионального характера в Якутии введен с 20 мая.
Отмечается, что в результате прохождения ледохода в сутки в зону подтопления попали еще 27 дворовых территорий населенных пунктов Фрунзе, Апаны, Едейцы, Никольский.
Всего остаются подтопленными 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах Намского района.
В России уничтожена еще одна дамба
В апреле в результате масштабного паводка в Томске Томской области частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Том.
Местные власти заявляли об угрозе ЧС из-за паводков возникших в Новосибирской области на реках Ини, Берди, Таре и Тартас.
С затопленных территорий в Оренбурге продолжалась эвакуация. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладений, 55 из которых — многоквартирные дома.
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