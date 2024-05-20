В Якутии РФ вели чрезвычайное положение из-за масштабного паводка — видео

В российской Якутии всего остаются подтопленными 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах.

Российскую Якутию продолжает затапливать

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, режим чрезвычайного положения регионального характера в Якутии введен с 20 мая.

В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 режима ЧС регионального уровня. Согласно указу, Правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и предоставлению социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам, — написал Николаев. Поделиться

Отмечается, что в результате прохождения ледохода в сутки в зону подтопления попали еще 27 дворовых территорий населенных пунктов Фрунзе, Апаны, Едейцы, Никольский.

Всего остаются подтопленными 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах Намского района.

В России уничтожена еще одна дамба

В апреле в результате масштабного паводка в Томске Томской области частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Том.

Местные власти заявляли об угрозе ЧС из-за паводков возникших в Новосибирской области на реках Ини, Берди, Таре и Тартас.