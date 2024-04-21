В Тюменской области РФ за сутки критически вырос уровень воды из-за паводка — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Тюменской области РФ за сутки критически вырос уровень воды из-за паводка — видео

потоп
Читати українською
Источник:  online.ua

Ситуация в России на фоне масштабных паводков продолжает стремительно ухудшаться.

Россию все больше затапливает водой

Как отмечается, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области в сутки вырос на 140 см, достигнув 1 015 см. Местные власти заявляют, что это еще не пик роста воды.

В МЧС рассказали, что более трех тысяч человек эвакуированы в Тюменской области из-за паводка. Более 400 из них находятся в пунктах временного размещения.

На данный момент в регионе подтоплено 17 населенных пунктов и четыре садовых общества, 98 жилых домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Некоторые населенные пункты отрезаны большой водой от цивилизации — в том числе село Синицына Ишимского района, села Песчаное, Малая Ченчер и село Огниво Казанского района.

В России уничтожена еще одна дамба

В результате масштабного паводка в Томске Томской области частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Том.

Кроме того, отмечается, что уровень воды в реке продолжает подниматься.

Местные власти также заявляют об угрозе ЧС из-за паводков возникших в Новосибирской области на реках Ини, Берди, Таре и Тартас.

С затопленных территорий в Оренбурге продолжается эвакуация. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладений, 55 из которых — многоквартирные дома.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России из-за паводка произошло масштабное затопление Оренбурга — видео
Наводнение в Оренбурге
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России идет под воду город с единственным в стране заводом по производству БМП — видео
Подтопление города Курган
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Курганской области РФ критически вырос уровень воды из-за масштабного паводка
потоп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?