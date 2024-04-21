В Тюменской области РФ за сутки критически вырос уровень воды из-за паводка — видео

Ситуация в России на фоне масштабных паводков продолжает стремительно ухудшаться.
Россию все больше затапливает водой
Как отмечается, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области в сутки вырос на 140 см, достигнув 1 015 см. Местные власти заявляют, что это еще не пик роста воды.
В МЧС рассказали, что более трех тысяч человек эвакуированы в Тюменской области из-за паводка. Более 400 из них находятся в пунктах временного размещения.
На данный момент в регионе подтоплено 17 населенных пунктов и четыре садовых общества, 98 жилых домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Некоторые населенные пункты отрезаны большой водой от цивилизации — в том числе село Синицына Ишимского района, села Песчаное, Малая Ченчер и село Огниво Казанского района.
В России уничтожена еще одна дамба
В результате масштабного паводка в Томске Томской области частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Том.
Кроме того, отмечается, что уровень воды в реке продолжает подниматься.
Местные власти также заявляют об угрозе ЧС из-за паводков возникших в Новосибирской области на реках Ини, Берди, Таре и Тартас.
С затопленных территорий в Оренбурге продолжается эвакуация. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладений, 55 из которых — многоквартирные дома.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-