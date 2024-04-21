У Тюменській області РФ за добу критично зріс рівень води через паводок — відео

Ситуація в Росії на тлі масштабних паводків продовжує стрімко погіршуватися.

Росію все більше затоплює водою

Як зазначається, рівень води у річці Ішим у Тюменській області за добу виріс на 140 см, досягнувши 1 015 см. Місцева влада заявляє, що це ще не пік росту воду.

В МНС розповіли, що понад три тисячі людей евакуйовано в Тюменській області через паводок. Понад 400 із них перебувають у пунктах тимчасового розміщення.

На даний момент у регіоні підтоплено 17 населених пунктів та чотири садові товариства, 98 житлових будинків, 444 дачні будинки, 646 присадибних ділянок. Деякі населені пункти відрізані великою водою від цивілізації — у тому числі село Синиціна Ішимського району, села Піщане, Мала Ченчер та село Огніво Казанського району.

У Росії знищена ще одна дамба

Внаслідок масштабного паводка у місті Томськ Томської області частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том.

Окрім того, наголошується, що рівень води в річці продовжує підніматися.

Місцева влада також заявляє про загрозу НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.