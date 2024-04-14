У Курганській області РФ критично зріс рівень води через масштабний паводок — відео

Що відомо про ситуацію в Курганській області РФ

Як повідомляють росЗМІ, у Курганській області 14 квітня прогнозують пік повені.

У селі Темлякове змило міст і несе течією до Кургану. Наразі його намагаються виловити, щоб він не став причиною засмічення.

Окрім цього рівень води в річці Тобол біля Кургану зростає, зараз близько п'яти метрів.

Усіх мешканців, чиї будинки потрапляють до зони підтоплення, просять залишити будинки. Влада повідомила, що електрика і газ вимушено відключатимуться, щоб уникнути нещасних випадків і аварій.

Режим НС через паводок діє у регіоні з 8 квітня. Вода зараз рухається до Притобольного, Кетівського, Білозерського районів та самого Кургану. В обласній столиці намагаються зміцнити греблі та прокладають додаткові водоналивні греблі.

Що відомо про затоплення Росії

Повінь у Росії триває й затоплює дедалі більше регіонів.

Згідно з останніми даними, 12 квітня владі РФ довелося евакуювати село Камінське в Курганській області Росії. Саме там рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра.

Як заявляляв місцевий губернатор Вадим Шумков, уже незабаром повінь може досягти Кургану.

Ба більше, повідомляється, що в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см, паводок дійшов до багатоквартирних будинків. За ніч в Оренбурзькій області затоплено ще близько 3 тисяч будинків, проводиться масова евакуація.

Також як повідомляють місцеві телеграм-канали, паводок дістався вже до Західного Сибіру — наразі затоплені три області. Наразі відомо, що суттєво піднявся рівень води в річці Томь, на якій розташовані Томськ і Кемерово.

Через масштабний паводок і зволікання місцевої влади російський Оренбург стрімко йде під воду. Російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляють, що станом на ранок 13 квітня протягом 4 годин рівень води піднявся на 9 сантиметрів і сягнув позначки 1180 см.