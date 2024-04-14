В Курганской области РФ критически вырос уровень воды из-за масштабного паводка
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Проиcшествия
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В Курганской области РФ критически вырос уровень воды из-за масштабного паводка

потоп
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Источник:  online.ua

В Курганской области сегодня прогнозируют пик наводнения. Жителей призывают покинуть дома.

Что известно о ситуации в Курганской области РФ

Как сообщают росСМИ, в Курганской области 14 апреля прогнозируют пик наводнения.

В селе Темляково смыло мост и несет течением в Курган. Пока его пытаются выловить, чтобы он не стал причиной засорения.

Кроме этого, уровень воды в реке Тобол возле Кургана растет, сейчас около пяти метров.

Всех жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, просят покинуть дома. Власти сообщили, что электричество и газ вынуждены будут отключаться во избежание несчастных случаев и аварий.

Режим ЧС из-за паводка действует в регионе с 8 апреля. Вода сейчас движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам и самому Кургану. В областной столице пытаются укрепить дамбы и прокладывают дополнительные водоналивные дамбы.

Что известно о затоплении России

Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.

Согласно последним данным, 12 апреля властям РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды там поднялся за ночь на 1,4 метра.

Как заявлял местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.

Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.

Также как сообщают местные телеграмм-каналы, паводок добрался уже до Западной Сибири — затоплены три области. Пока известно, что существенно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово.

Из-за масштабного паводка и промедления местных властей российский Оренбург стремительно уходит под воду. Российские СМИ и местные Telegram-каналы сообщают, что к утру 13 апреля в течение 4 часов уровень воды поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 1180 см.

При этом критическим считается уровень 930 см.

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