В Курганской области РФ критически вырос уровень воды из-за масштабного паводка

В Курганской области сегодня прогнозируют пик наводнения. Жителей призывают покинуть дома.
Что известно о ситуации в Курганской области РФ
Как сообщают росСМИ, в Курганской области 14 апреля прогнозируют пик наводнения.
В селе Темляково смыло мост и несет течением в Курган. Пока его пытаются выловить, чтобы он не стал причиной засорения.
Кроме этого, уровень воды в реке Тобол возле Кургана растет, сейчас около пяти метров.
Всех жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, просят покинуть дома. Власти сообщили, что электричество и газ вынуждены будут отключаться во избежание несчастных случаев и аварий.
Режим ЧС из-за паводка действует в регионе с 8 апреля. Вода сейчас движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам и самому Кургану. В областной столице пытаются укрепить дамбы и прокладывают дополнительные водоналивные дамбы.
Что известно о затоплении России
Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.
Согласно последним данным, 12 апреля властям РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды там поднялся за ночь на 1,4 метра.
Как заявлял местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.
Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.
Также как сообщают местные телеграмм-каналы, паводок добрался уже до Западной Сибири — затоплены три области. Пока известно, что существенно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово.
Из-за масштабного паводка и промедления местных властей российский Оренбург стремительно уходит под воду. Российские СМИ и местные Telegram-каналы сообщают, что к утру 13 апреля в течение 4 часов уровень воды поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 1180 см.
При этом критическим считается уровень 930 см.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-