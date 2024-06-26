В России пассажирский поезд "слетел" с рельсов в воду — видео
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Проиcшествия
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В России пассажирский поезд "слетел" с рельсов в воду — видео

Авария
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Источник:  online.ua

Пассажирский поезд слетел с путей в воду на одном из участков полотна в республике Коми в России. Причиной аварии называют размытые после дождей железнодорожные пути.

Главные тезисы

  • Пассажирский поезд в России слетел с путей и погрузился в воду из-за размытых железнодорожных путей после дождей.
  • Более 70 человек получили ранения в результате аварии на железнодорожной дороге в республике Коми.
  • Паводок также привел к разрушению моста между населенными пунктами Нижний Куран и Хатысыр, вызвав значительный ущерб.
  • На месте происшествия работают спасатели, оказывая помощь пострадавшим, которые получили легкие травмы от аварии.
  • Дорогу рядом с местом аварии размыло, что привело к опрокидыванию 9 вагонов пассажирского поезда.

В России произошла масштабная авария на железной дороге

Инцидент произошел вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

Как заявляют россияне, на месте уже работают спасатели и принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

Уже известно о минимуме 15 пострадавших — у всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов по полкам и столам. В опрокинутых вагонах ехало 150 пассажиров. Погибших нет. Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе поезда было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.

Дорогу рядом с местом аварии размыло.

По состоянию на 20.00 известно о 70 пострадавших.

Паводок уничтожил две опоры автомобильного моста

26 мая на муниципальной дороге между якутскими населенными пунктами Нижний Куран и Хатысир частично обрушился автомобильный мост.

По информации Министерства транспорта страны-агрессорки, ЧП произошло в Алданском районе. Ущерб будет оценен 27 мая специальной комиссией. Также будет обустроена временная понтонная переправа.

Паводок спровоцировали талые воды, частично разрушившие мост между поселком Нижний Куранах и селом Хатистырь.

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