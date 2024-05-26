В Якутии из-за паводка обрушился мост

На муниципальной дороге между якутскими населенными пунктами Нижний Куран и Хатысир частично обрушился автомобильный мост.

Паводок уничтожил две опоры автомобильного моста

По информации Министерства транспорта страны-агрессорки, чрезвычайное событие произошло в Алданском районе. Ущерб будет оценен 27 мая специальной комиссией. Также будет обустроена временная понтонная переправа.

Паводок спровоцировали талые воды, частично разрушившие мост между поселком Нижний Куранах и селом Хатистырь.

По информации администрации Алданского района завтра утром выедет комиссия для оценки произошедшего разрушения и выработки технических решений.

Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги.

В Якутии РФ ввели чрезвычайное положение из-за масштабного паводка

В российской Якутии всего остаются подтопленными 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах.

Как сообщил глава республики, режим чрезвычайного положения регионального характера в Якутии введен с 20 мая.

Отмечается, что в результате прохождения ледохода в сутки в зону подтопления попали еще 27 дворовых территорий населенных пунктов Фрунзе, Апаны, Едейцы, Никольский.