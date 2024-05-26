У Якутії через паводок обвалився міст — відео
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У Якутії через паводок обвалився міст — відео

Міст у Якутії
Джерело:  online.ua

На муніципальній дорозі між якутськими населеними пунктами Нижній Куран та Хатисир частково обрушився автомобільний міст. 

Паводок знищив дві опори автомобільного мосту

За інформацією Міністерства транспорту країни-агресорки, надзвичайна подія сталася в Алданському районі. Збитки будуть оцінені 27 травня спеціальною комісією. Також буде облаштовано тимчасову понтонну переправу.

Паводок спровокували талі води, які частково зруйнували міст між селищем Нижній Куранах та селом Хатистир.

За інформацією адміністрації Алданського району завтра вранці виїде комісія для оцінки руйнування, що відбулася, і вироблення технічних рішень.

Також муніципальна влада організує автобусні перевезення з кожного боку дороги.

В Якутії РФ ввели надзвичайний стан через масштабний паводок

У російській Якутії загалом залишаються підтопленими 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 ​​населених пунктах.

Як повідомив голова республіки, режим надзвичайного стану регіонального характеру в Якутії введено з 20 травня.

Зазначається, що внаслідок проходження льодоходу за добу до зони підтоплення потрапили ще 27 дворових територій населених пунктів Фрунзе, Апани, Єдейці, Микільський.

Загалом залишаються підтопленими 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 ​​населених пунктах Намського району.

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