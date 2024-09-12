ГУР пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области РФ — источники

В результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября 2024 года в Белгордской области России совершено минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки". Об этом Online.ua сообщили источники в украинской разведке.

Что известно о подрыве ГУР железной дороги под Белгородом

Как отмечают источники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды армии государства-агрессора.

После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Фото — из открытых источников

Фото — из открытых источников

Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов был отменен. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается, подытожили источники в украинской разведке. Поделиться

Что этому предшествовало

11 сентября в Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

По словам российского чиновника, пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.

РосСМИ отмечали, что инцидент на железной дороге произошел после взрыва.