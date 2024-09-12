ГУР пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области РФ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области РФ — источники

ГУР пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области РФ — источники
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Источник:  online.ua

В результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября 2024 года в Белгордской области России совершено минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки". Об этом Online.ua сообщили источники в украинской разведке.

Главные тезисы

  • Было совершено минирование и подрыв железнодорожного участка в Белгородской области России, повлекшие за собой сход с рельсов грузового поезда.
  • После инцидента железнодорожная артерия была парализована, что привело к отмене ряда поездов и ослаблению государства-агрессора.
  • В результате взрыва на железнодорожном участке сошли с рельсов 11 вагонов и локомотив грузового поезда, вызвав значительный имущественный вред.
  • Работа по ослаблению государства-агрессора России продолжается, подчеркивают источники в украинской разведке, участвовавшие в операции.

Что известно о подрыве ГУР железной дороги под Белгородом

Как отмечают источники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды армии государства-агрессора.

После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Фото — из открытых источников
Фото — из открытых источников

Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов был отменен. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается, подытожили источники в украинской разведке.

Что этому предшествовало

11 сентября в Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

По словам российского чиновника, пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд.

РосСМИ отмечали, что инцидент на железной дороге произошел после взрыва.

Следственный комитет РФ сообщил, что сошел тепловоз грузового поезда и 11 вагонов. По этому факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного вреда).

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