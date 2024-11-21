Воїни ГУР ударили по російському полігону у Запорізькій області — відео

На тимчасово захопленій території Запорізької області воїни Головного управління розвідки Міноборони України завдали ракетного удару разом з ОСУВ “Таврія” по взводу російських загарбників, які відпрацьовували навички тактичної медицини.

ГУР атакували російський полігон

Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово захопленій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.

Екзамен загарбники не здали — взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких, однак, ніхто не поспішав рятувати. Поширити

У Бєлгородській області РФ пролунала потужна “бавовна”

У місті Губкін Бєлгородської області РФ українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр" окупаційної армії.

Як зазначили в ГУР, місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.