Воїни ГУР ударили по російському полігону у Запорізькій області — відео

На тимчасово захопленій території Запорізької області воїни Головного управління розвідки Міноборони України завдали ракетного удару разом з ОСУВ “Таврія” по взводу російських загарбників, які відпрацьовували навички тактичної медицини.
Головні тези:
- Воїни ГУР здійснили ракетний удар по російському полігону в Запорізькій області разом з ОСУВ "Таврія".
- Загарбники, які тренувалися на тимчасово захопленій території, зазнали втрат внаслідок атаки українських розвідників.
- ГУР МО України підтверджує готовність відповідати на будь-які злочинні дії проти українського народу.
ГУР атакували російський полігон
Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово захопленій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.
У Бєлгородській області РФ пролунала потужна “бавовна”
У місті Губкін Бєлгородської області РФ українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр" окупаційної армії.
Як зазначили в ГУР, місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.
ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата.
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