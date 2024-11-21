Воїни ГУР ударили по російському полігону у Запорізькій області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ГУР ударили по російському полігону у Запорізькій області — відео

ГУР
ГУР

На тимчасово захопленій території Запорізької області воїни Головного управління розвідки Міноборони України завдали ракетного удару разом з ОСУВ “Таврія” по взводу російських загарбників, які відпрацьовували навички тактичної медицини.

Головні тези:

  • Воїни ГУР здійснили ракетний удар по російському полігону в Запорізькій області разом з ОСУВ "Таврія".
  • Загарбники, які тренувалися на тимчасово захопленій території, зазнали втрат внаслідок атаки українських розвідників.
  • ГУР МО України підтверджує готовність відповідати на будь-які злочинні дії проти українського народу.

ГУР атакували російський полігон

Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово захопленій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.

Екзамен загарбники не здали — взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких, однак, ніхто не поспішав рятувати.

У Бєлгородській області РФ пролунала потужна “бавовна”

У місті Губкін Бєлгородської області РФ українські розвідники успішно уразили командний пункт угруповання військ "Сєвєр" окупаційної армії.

Як зазначили в ГУР, місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата. 

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