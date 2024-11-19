За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, рух спротиву російським окупантам провів потужну акцію на території Криму та на Донбасі.
Головні тези:
- Український рух спротиву провів потужну акцію на території Криму та на Донбасі, свідченням чого стали листівки із символікою ГУР МО України.
- Українські громадяни в окупації продовжують діяти проти загарбників, ніколи не приймаючи оскаженілих чужинців на своїй землі.
- Незважаючи на опір, на території РФ функціонують не лише партизани, але й особи, що співпрацюють з російськими добровольчими силами, які воюють на боці України.
- За кожен злочин проти українців окупанти з РФ матимуть справедливу відплату, підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Що відомо про акцію сил спротиву на окупованих Росією українських територіях
Зазначається, що у Севастополі, Феодосії, Семенівці, Євпаторії, Щолкіному, а також у Єнакієвому та інших тимчасово окупованих українських містах з’явились листівки із символікою ГУР МО України.
Що відомо про діяльність руху спротиву на території Росії
На території країни-агресорки Росії станом на сьогодні діють тисячі партизанів. Їхня кількість постійно зростає. Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".
За словами “Цезаря”, станом на сьогодні найбільш багаточисельна та ефективна — структура спротиву Легіону "Свобода Росії".
Окрім того, на території країни-агресорки також активно функціонують незалежні партизанські мережі.
Заступник командира Легіону "Свобода Росії" звертає увагу на те, що також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють з російськими добровольчими силами, що воюють на боці України.
Як зазначає “Цезар”, серед них — представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу. Загалом йдеться про тисячі партизанів у РФ.
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