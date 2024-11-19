У ГУР заявили про потужну акцію сил опору на окупованих територіях
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР заявили про потужну акцію сил опору на окупованих територіях

ГУР
Спротив на окупованих територіях

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, рух спротиву російським окупантам провів потужну акцію на території Криму та на Донбасі. 

Головні тези:

  • Український рух спротиву провів потужну акцію на території Криму та на Донбасі, свідченням чого стали листівки із символікою ГУР МО України.
  • Українські громадяни в окупації продовжують діяти проти загарбників, ніколи не приймаючи оскаженілих чужинців на своїй землі.
  • Незважаючи на опір, на території РФ функціонують не лише партизани, але й особи, що співпрацюють з російськими добровольчими силами, які воюють на боці України.
  • За кожен злочин проти українців окупанти з РФ матимуть справедливу відплату, підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Що відомо про акцію сил спротиву на окупованих Росією українських територіях

Зазначається, що у Севастополі, Феодосії, Семенівці, Євпаторії, Щолкіному, а також у Єнакієвому та інших тимчасово окупованих українських містах з’явились листівки із символікою ГУР МО України.

Це черговий сигнал загарбникам — громадяни України в окупації діяли і діятимуть, бо ніколи не приймуть оскаженілих чужинців на своїй землі. Поневолювачі з москви та їхні посіпаки-колаборанти мусять памʼятати — за кожен злочин, скоєний проти українців, буде справедлива відплата, — підкреслили у ГУР.

Що відомо про діяльність руху спротиву на території Росії

На території країни-агресорки Росії станом на сьогодні діють тисячі партизанів. Їхня кількість постійно зростає. Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

За словами “Цезаря”, станом на сьогодні найбільш багаточисельна та ефективна — структура спротиву Легіону "Свобода Росії".

Окрім того, на території країни-агресорки також активно функціонують незалежні партизанські мережі.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" звертає увагу на те, що також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють з російськими добровольчими силами, що воюють на боці України.

Як зазначає “Цезар”, серед них — представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу. Загалом йдеться про тисячі партизанів у РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР перехопило радіоефір солдатів КНДР під час боїв на Курщині — відео
ГУР
ГУР перехопило радіоефір солдатів КНДР під час боїв на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали ефектне відео бойової роботи операторів дронів
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР оцінили кількість ракет Х-101 на озброєнні армії РФ
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?