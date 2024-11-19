За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, рух спротиву російським окупантам провів потужну акцію на території Криму та на Донбасі.

Що відомо про акцію сил спротиву на окупованих Росією українських територіях

Зазначається, що у Севастополі, Феодосії, Семенівці, Євпаторії, Щолкіному, а також у Єнакієвому та інших тимчасово окупованих українських містах з’явились листівки із символікою ГУР МО України.

Це черговий сигнал загарбникам — громадяни України в окупації діяли і діятимуть, бо ніколи не приймуть оскаженілих чужинців на своїй землі. Поневолювачі з москви та їхні посіпаки-колаборанти мусять памʼятати — за кожен злочин, скоєний проти українців, буде справедлива відплата, — підкреслили у ГУР. Поширити

Що відомо про діяльність руху спротиву на території Росії

На території країни-агресорки Росії станом на сьогодні діють тисячі партизанів. Їхня кількість постійно зростає. Про це розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

За словами “Цезаря”, станом на сьогодні найбільш багаточисельна та ефективна — структура спротиву Легіону "Свобода Росії".

Окрім того, на території країни-агресорки також активно функціонують незалежні партизанські мережі.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" звертає увагу на те, що також є росіяни, які не є партизанами, але співпрацюють з російськими добровольчими силами, що воюють на боці України.

Як зазначає “Цезар”, серед них — представники силового апарату Росії, адміністративного корпусу. Загалом йдеться про тисячі партизанів у РФ.