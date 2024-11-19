В ГУР заявили о мощной акции сил сопротивления на оккупированных территориях
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР заявили о мощной акции сил сопротивления на оккупированных территориях

ГУР
Сопротивление на оккупированных территориях
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По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, движение сопротивления российским оккупантам провело мощную акцию на территории Крыма и на Донбассе.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления на территории оккупированных российскими войсками городов проводит мощные акции против захватчиков.
  • ГУР МО Украины гарантирует, что оккупанты будут неизбежно наказаны за преступления против украинцев.
  • Деятельность партизан и добровольческих сил на территории России постепенно усиливается, их количество постоянно растет.
  • Кроме партизан, на территории РФ также работают независимые партизанские сети, а также россияне, сотрудничающие с добровольческими силами на стороне Украины.

Что известно об акции сил сопротивления на оккупированных Россией украинских территориях

Отмечается, что в Севастополе, Феодосии, Семеновке, Евпатории, Щелкино, а также в Енакиево и других временно оккупированных украинских городах появились открытки с символикой ГУР МО Украины.

Это очередной сигнал захватчикам — граждане Украины в оккупации действовали и будут действовать, потому что никогда не примут взбешенных чужестранцев на своей земле. Поработители из москвы и их муртады-коллаборанты должны помнить — за каждое преступление, совершенное против украинцев, будет справедливое возмездие, — подчеркнули в ГУР.

Что известно о деятельности движения сопротивления на территории России

На территории страны-агрессорки России по состоянию на сегодняшний день действуют тысячи партизан. Их количество постоянно растет. Об этом рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем".

По словам Цезаря, на сегодняшний день наиболее многочисленная и эффективная — структура сопротивления Легиону "Свобода России".

Кроме того, на территории страны-агрессорки также активно функционируют независимые партизанские сети.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" обращает внимание на то, что также россияне, которые не являются партизанами, но сотрудничают с российскими добровольческими силами, воюющими на стороне Украины.

Как отмечает Цезарь, среди них представители силового аппарата России, административного корпуса. В общей сложности речь идет о тысячах партизан в РФ.

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