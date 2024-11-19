По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, движение сопротивления российским оккупантам провело мощную акцию на территории Крыма и на Донбассе.
Главные тезисы
- Движение сопротивления на территории оккупированных российскими войсками городов проводит мощные акции против захватчиков.
- ГУР МО Украины гарантирует, что оккупанты будут неизбежно наказаны за преступления против украинцев.
- Деятельность партизан и добровольческих сил на территории России постепенно усиливается, их количество постоянно растет.
- Кроме партизан, на территории РФ также работают независимые партизанские сети, а также россияне, сотрудничающие с добровольческими силами на стороне Украины.
Что известно об акции сил сопротивления на оккупированных Россией украинских территориях
Отмечается, что в Севастополе, Феодосии, Семеновке, Евпатории, Щелкино, а также в Енакиево и других временно оккупированных украинских городах появились открытки с символикой ГУР МО Украины.
Что известно о деятельности движения сопротивления на территории России
На территории страны-агрессорки России по состоянию на сегодняшний день действуют тысячи партизан. Их количество постоянно растет. Об этом рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем".
По словам Цезаря, на сегодняшний день наиболее многочисленная и эффективная — структура сопротивления Легиону "Свобода России".
Кроме того, на территории страны-агрессорки также активно функционируют независимые партизанские сети.
Заместитель командира Легиона "Свобода России" обращает внимание на то, что также россияне, которые не являются партизанами, но сотрудничают с российскими добровольческими силами, воюющими на стороне Украины.
Как отмечает Цезарь, среди них представители силового аппарата России, административного корпуса. В общей сложности речь идет о тысячах партизан в РФ.
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