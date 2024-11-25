ГУР дронами поразило нефтебазу в российской Калуге — источники

В результате сделки ГУР МО в ночь на 25 ноября беспилотники поразили объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ. Об этом сообщают источники в украинской разведке.

Что известно об атаке ГУР на нефтебазу в Калужской области РФ

Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.

На видео очевидцев из российских пабликов видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники на АО «Калуганефтепродукт» в Калуге 4 нефтеналивных резервуара повреждены в результате атаки БПЛА.

По меньшей мере, 8 беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября атаковали нефтебазу АО «Калуганефтепродукт» на Грабцовском шоссе в Калуге. Повреждения получили 4 резервуара с топливом, возник пожар. Пострадавших нет. Поделиться

Что этому предшествовало

В городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Также после ударов дронов загорелась нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.

Также "Тайфун" производит детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и усовершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.

Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции разных военных систем.