ГУР дронами уразило нафтобазу у російській Калузі — джерела

В результаті операції ГУР МО в ніч на 25 листопада безпілотники уразили об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ. Про це повідомляють джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- ГУР МО здійснило атаку дронами на нафтобазу у Росії, яка бере участь у забезпеченні агресії проти України.
- У результаті ударів дронів-камікадзе на нафтобазу пошкоджено чотири нафтоналивні резервуари, виникла пожежа.
- Атака на нафтобазу у Калузі передувала подіям, коли дрони атакували завод “Тайфун”, що випускає військове обладнання для російського ВПК.
- Зазначений завод також спеціалізується на виробництві деталей для систем протиповітряної оборони та авіаційної техніки.
- Атака на нафтобазу “Калуганафтопродукт” є частиною спроби стримати російський військово-промисловий комплекс.
Що відомо про атаку ГУР на нафтобазу у Калузькій області РФ
Як повідомляють джерела, близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.
На відео очевидців із російських пабліків видно безуспішні намагання російської ППО відбити атаку БПЛА.
Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.
Як повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела на АТ «Калуганафтопродукт» у Калузі 4 нафтоналивні резервуари пошкоджені внаслідок атаки БПЛА.
Що цьому передувало
У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Також після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт".
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.
Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.
Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.
Також в мережі з'явилася інформація про "приліт" по калузькій нафтобазі "Калуганафтопродукт".
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