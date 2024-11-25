У ГУР показали дрони, якими атакують військові обʼєкти на території РФ — відео

Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку — зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км, — розповів неназваний командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР МО України.