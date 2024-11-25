У ГУР показали дрони, якими атакують військові обʼєкти на території РФ — відео

Українська розвідка здатна вражати цілі на відстані 2 тисяч кілометрів. Зазначається, що підготовка далекобійних дронів проводиться в декілька етапів.
Головні тези:
- Українська розвідка здатна вражати військові цілі на відстані 2 тисяч кілометрів за допомогою далекобійних дронів.
- Підготовка дронів включає аналіз цілей, ворожих протиповітряних сил та засобів радіоелектронної боротьби.
- Ударні безпілотники ГУР вже зазнали серйозних змін, здатні вражати цілі на відстані до 2000 км.
- Атака на нафтобазу у Калузькій області РФ була виконана далекобійними дронами-камікадзе, спричинивши серію вибухів та пожежу.
Що відомо про далекобійні дрони, якими ГУР атакують військові обʼєкти РФ
Як розповіли в ГУР, серед етапів підготовки далекобійних безпілотних літальних апаратів (БпЛА):
аналіз цілі й дольоту до них;
аналіз ворожих протиповітряних сил (ППО), а також засобів радіоелектронної боротьби;
Загалом від початку повномасштабної війни застосування ударних БпЛА зазнало серйозних змін.
Що відомо про атаку ГУР на нафтобазу у Калузькій області РФ
Як повідомляють джерела, близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.
На відео очевидців із російських пабліків видно безуспішні намагання російської ППО відбити атаку БПЛА.
Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.
Як повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела на АТ «Калуганафтопродукт» у Калузі 4 нафтоналивні резервуари пошкоджені внаслідок атаки БПЛА.
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