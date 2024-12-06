День ВСУ. Украинские воины заявили о новом достижении на фронте

6 декабря вся Украина празднует День Вооруженных сил Украины и благодарит защитников за защиту и преданную службу родине. В этот день Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что нашим героям удалось уничтожить уже более 750 тысяч российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 6 декабря 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 750 610 (+1 660) человек,

танков — 9 514 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 19 518 (+46) ед,

артиллерийских систем — 21 043 (+20) ед,

РСЗО — 1 253 (+0) ед,

средств ПВО — 1 020 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 023 (+46) ед,

крылатых ракет — 2 857 (+2) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30 899 (+56) ед,

специальной техники — 3 633 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 5-6 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 24 авиаудара, сбросив 31 КАБ.

Кроме того, указано, что армия РФ совершила более 4200 обстрелов, из них 141 из реактивных систем залпового огня, и задействовала для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Круглое, Петропавловка, Богуславка, Лиман, Лозовая, Константинополь, Комар, Времевка, — сказано в сообщении. Поделиться

5 декабря ракетные войска и артиллерия украинских защитников нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава врага.