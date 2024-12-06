День ВСУ. Украинские воины заявили о новом достижении на фронте

6 декабря вся Украина празднует День Вооруженных сил Украины и благодарит защитников за защиту и преданную службу родине. В этот день Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что нашим героям удалось уничтожить уже более 750 тысяч российских захватчиков.
Главные тезисы
- За сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений, враг совершил более 4200 обстрелов и 24 авиаудара.
- 5 декабря украинские защитники нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава врага.
Потери армии РФ по состоянию на 6 декабря 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 750 610 (+1 660) человек,
танков — 9 514 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 518 (+46) ед,
артиллерийских систем — 21 043 (+20) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 020 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 023 (+46) ед,
крылатых ракет — 2 857 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 899 (+56) ед,
специальной техники — 3 633 (+3) ед.
Что известно о ситуации на фронте 5-6 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.
Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 24 авиаудара, сбросив 31 КАБ.
Кроме того, указано, что армия РФ совершила более 4200 обстрелов, из них 141 из реактивных систем залпового огня, и задействовала для поражений более 2000 дронов-камикадзе.
5 декабря ракетные войска и артиллерия украинских защитников нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава врага.
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