День ВСУ. Украинские воины заявили о новом достижении на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

День ВСУ. Украинские воины заявили о новом достижении на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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6 декабря вся Украина празднует День Вооруженных сил Украины и благодарит защитников за защиту и преданную службу родине. В этот день Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что нашим героям удалось уничтожить уже более 750 тысяч российских захватчиков.

Главные тезисы

  • За сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений, враг совершил более 4200 обстрелов и 24 авиаудара.
  • 5 декабря украинские защитники нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава врага.

Потери армии РФ по состоянию на 6 декабря 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 750 610 (+1 660) человек,

  • танков — 9 514 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 518 (+46) ед,

  • артиллерийских систем — 21 043 (+20) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 020 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 023 (+46) ед,

  • крылатых ракет — 2 857 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 899 (+56) ед,

  • специальной техники — 3 633 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 5-6 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 24 авиаудара, сбросив 31 КАБ.

Кроме того, указано, что армия РФ совершила более 4200 обстрелов, из них 141 из реактивных систем залпового огня, и задействовала для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Круглое, Петропавловка, Богуславка, Лиман, Лозовая, Константинополь, Комар, Времевка, — сказано в сообщении.

5 декабря ракетные войска и артиллерия украинских защитников нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава врага.

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