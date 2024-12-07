Трамп будет очень зол. Что заставит президента США уничтожить армию РФ

Российский диктатор Владимир Путин может так сильно разозлить нового американского лидера Дональда Трампа, что последний даст Украине все необходимое вооружение для тотального разгрома армии РФ.
Главные тезисы
- Прогноз от ветерана американской армии и OSINT-аналитика открывает возможный сценарий конфликта между Трампом и Путиным.
- Новый президент США может передать Украине все необходимое вооружение.
- Немецкий лидер Олаф Шольц поддерживает сотрудничество с командой Трампа касательно Украины.
Трамп не будет терпеть унижения со стороны Путина
С таким прогнозом выступил ветеран американской армии и OSINT-аналитик Райан МакБет.
По его убеждению, после этого новый президент США отдаст все системы вооружения Украине, о которых она будет просить.
Райан МакБет также предупредил, что Дональд Трамп может быть очень мстительным, особенно если кто-то попытается им воспользоваться.
Шольц подвел итоги переговоров с Трампом
Недавно немецкий лидер заявил, что уже провел телефонную беседу с новым главой Белого дома.
По словам Олафа Шольца, он активно поддерживает прямой контакт с командой Дональда Трампа, которая будет отвечать за политику безопасности.
Представители медиа спросили у немецкого лидера, насколько высока вероятность того, что Украине придется соглашаться на территориальные уступки для завершения войны.
Канцлер ФРГ заверил, что никто ничего не решает без Украины.
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