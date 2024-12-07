Трамп будет очень зол. Что заставит президента США уничтожить армию РФ
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Трамп будет очень зол. Что заставит президента США уничтожить армию РФ

Трамп
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Источник:  24 канал

Российский диктатор Владимир Путин может так сильно разозлить нового американского лидера Дональда Трампа, что последний даст Украине все необходимое вооружение для тотального разгрома армии РФ.

Главные тезисы

  • Прогноз от ветерана американской армии и OSINT-аналитика открывает возможный сценарий конфликта между Трампом и Путиным.
  • Новый президент США может передать Украине все необходимое вооружение.
  • Немецкий лидер Олаф Шольц поддерживает сотрудничество с командой Трампа касательно Украины.

Трамп не будет терпеть унижения со стороны Путина

С таким прогнозом выступил ветеран американской армии и OSINT-аналитик Райан МакБет.

Думаю, что, скорее всего, будет такой сценарий: представители Трампа, например бывший генерал Келлог, обратятся к Путину и спросят о прекращении огня. Они обратятся к Зеленскому, который скажет: "Да, мы бы хотели прекращения огня и вступить в НАТО". Тогда Путин откажется, и когда это произойдет, президент Трамп будет очень злой. Потому что он обещал закончить войну за 24 часа, но Путин заставит его выглядеть дураком, — озвучил свой прогноз ветеран.

По его убеждению, после этого новый президент США отдаст все системы вооружения Украине, о которых она будет просить.

Райан МакБет также предупредил, что Дональд Трамп может быть очень мстительным, особенно если кто-то попытается им воспользоваться.

Поэтому я легко могу представить, как Трамп за пару недель начнет вооружать Украину до того уровня, которого она заслуживает. И даже до тех уровней, которых боялась администрация Байдена, добавил аналитик.

Шольц подвел итоги переговоров с Трампом

Недавно немецкий лидер заявил, что уже провел телефонную беседу с новым главой Белого дома.

По словам Олафа Шольца, он активно поддерживает прямой контакт с командой Дональда Трампа, которая будет отвечать за политику безопасности.

Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию по отношению к Украине.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Представители медиа спросили у немецкого лидера, насколько высока вероятность того, что Украине придется соглашаться на территориальные уступки для завершения войны.

Канцлер ФРГ заверил, что никто ничего не решает без Украины.

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