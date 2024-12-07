Трамп будет очень зол. Что заставит президента США уничтожить армию РФ

Российский диктатор Владимир Путин может так сильно разозлить нового американского лидера Дональда Трампа, что последний даст Украине все необходимое вооружение для тотального разгрома армии РФ.

Трамп не будет терпеть унижения со стороны Путина

С таким прогнозом выступил ветеран американской армии и OSINT-аналитик Райан МакБет.

Думаю, что, скорее всего, будет такой сценарий: представители Трампа, например бывший генерал Келлог, обратятся к Путину и спросят о прекращении огня. Они обратятся к Зеленскому, который скажет: "Да, мы бы хотели прекращения огня и вступить в НАТО". Тогда Путин откажется, и когда это произойдет, президент Трамп будет очень злой. Потому что он обещал закончить войну за 24 часа, но Путин заставит его выглядеть дураком, — озвучил свой прогноз ветеран. Поделиться

По его убеждению, после этого новый президент США отдаст все системы вооружения Украине, о которых она будет просить.

Райан МакБет также предупредил, что Дональд Трамп может быть очень мстительным, особенно если кто-то попытается им воспользоваться.

Поэтому я легко могу представить, как Трамп за пару недель начнет вооружать Украину до того уровня, которого она заслуживает. И даже до тех уровней, которых боялась администрация Байдена, добавил аналитик. Поделиться

Шольц подвел итоги переговоров с Трампом

Недавно немецкий лидер заявил, что уже провел телефонную беседу с новым главой Белого дома.

По словам Олафа Шольца, он активно поддерживает прямой контакт с командой Дональда Трампа, которая будет отвечать за политику безопасности.

Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию по отношению к Украине. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Представители медиа спросили у немецкого лидера, насколько высока вероятность того, что Украине придется соглашаться на территориальные уступки для завершения войны.