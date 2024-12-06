Армія РФ стрімко втрачає важливу перевагу на фронті

Здатність російських загарбників перевершити Україну в артилерійських обстрілах на полі бою суттєво знизилась та становить лише 1,5 російського снаряда на кожен український, випущений у відповідь.

Росія втрачає перевагу в артилерії

Як стверджують західні високопосадовці, на це вплинуло "широке коле факторів".

Насамперед йдеться про обмеження на ворожих оборонних виробничих лініях, серйозні складнощі з транспортуванням великої кількості снарядів на фронт залізницею, а також потужні атаки українських дронів на стратегічні запаси російських та північнокорейських боєприпасів на території РФ.

Окрім того, наголошується, що ті постачання боєприпасів, які Україна отримує від союзників, допомагають зміцнити арсенал ЗСУ.

Анонімні джерела додають, що чимала кількість російських планерних бомб, цілком можливо, компенсує зменшення переваги українських військ на артилерійському полі бою.

Що також важливо розуміти, фіксується "масове збільшення використання російських планерних бомб на лінії фронту з руйнівним ефектом".

Втрати армії РФ невпинно зростають

Союзники України також підтверджують нещодавні заяви Києва про те, що армія РФ втратила понад 2 000 військовослужбовців вбитими і пораненими за один день минулого місяця в боях за українські території.

Варто звернути увагу на те, що це є найвищим показником втрат за весь час війни.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Москва послідовно відкидає оцінки втрат РФ, надані Україною та її союзниками. Кремль не публікує актуальних даних, — пише видання. Поширити

За словами одного з інсайдерів, ці цифри "свідчать про жорстокість фронту — дуже схожу на Сомму".