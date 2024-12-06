"Лавина" зброї і техніки. Що США таємно пообіцяли Україні

Команда американського лідера Джо Байдена уже створила стратегію посилення військової позиції України – насамперед йдеться про "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти країни-агресорки РФ.

Байден хоче суттєво посилити Україну

Згідно з даними журналістів, 5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що вони тривали понад годину.

Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня. Поширити

Ба більше, наголошується, що команда Джо Байдена забов'язалася підтримати Україну через навчання нових військ на об'єктах поза межами її території.

Салліван також додав, що у найближчому майбутньому Штати оголосять низку нових санкцій проти Росії.

Нова стратегія американського лідера націлена на те, щоб послабити можливості диктатора Путіна підтримувати воєнні дії і посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

Що відомо про зустріч команд Зеленського і Трампа

4 грудня у Вашингтоні провели переговори очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

За словами анонімних джерел, під час зустріч ніхто не обговорював потенційний мирний план або врегулювання війни.

Фото: president.gov.ua

Члени команди Володимира Зеленського намагалися дати Волтцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння.