"Лавина" оружия и техники. Что США тайно пообещали Украине

Команда американского лидера Джо Байдена уже создала стратегию усиления военной позиции Украины – прежде всего речь идет о "лавинообразном" предоставлении оружия и военной техники, а также о новых масштабных санкциях против страны-агрессорки РФ.

Байден хочет существенно усилить Украину

Согласно данным журналистов, 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Инсайдеры СМИ утверждают, что они продолжались больше часа.

В ходе этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января. Поделиться

Более того, указано, что команда Джо Байдена обязалась поддержать Украину через обучение новых войск на объектах вне ее территории.

Салливан также добавил, что в ближайшем будущем Штаты объявят ряд новых санкций против России.

Новая стратегия американского лидера нацелена на то, чтобы ослабить возможности диктатора Путина поддерживать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу будущего урегулирования.

Что известно о встрече команд Зеленского и Трампа

4 декабря в Вашингтоне провели переговоры глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Венс и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По словам анонимных источников, во время встречи никто не обсуждал потенциальный мирный план или урегулирование войны.

Фото: president.gov.ua

Члены команды Владимира Зеленского пытались дать Волтцу и Венсу свою оценку ситуации и наладить с ними взаимопонимание.