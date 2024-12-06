"Лавина" оружия и техники. Что США тайно пообещали Украине

Команда американского лидера Джо Байдена уже создала стратегию усиления военной позиции Украины – прежде всего речь идет о "лавинообразном" предоставлении оружия и военной техники, а также о новых масштабных санкциях против страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Новая стратегия США направлена на ослабление влияния Путина и усиление позиции Украины в потенциальных мирных переговорах.
- Переговоры команд Зеленского и Трампа были направлены на установление взаимопонимания и оценки ситуации без обсуждения мирного плана или урегулирования войны.
Байден хочет существенно усилить Украину
Согласно данным журналистов, 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Инсайдеры СМИ утверждают, что они продолжались больше часа.
Более того, указано, что команда Джо Байдена обязалась поддержать Украину через обучение новых войск на объектах вне ее территории.
Салливан также добавил, что в ближайшем будущем Штаты объявят ряд новых санкций против России.
Новая стратегия американского лидера нацелена на то, чтобы ослабить возможности диктатора Путина поддерживать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу будущего урегулирования.
Что известно о встрече команд Зеленского и Трампа
4 декабря в Вашингтоне провели переговоры глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Венс и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
По словам анонимных источников, во время встречи никто не обсуждал потенциальный мирный план или урегулирование войны.
Члены команды Владимира Зеленского пытались дать Волтцу и Венсу свою оценку ситуации и наладить с ними взаимопонимание.
Как удалось узнать журналистам, представители украинской делегации остались довольны этими переговорами, поскольку смогли добиться своей главной цели.
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