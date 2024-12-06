Украина победит в войне. В Норвегии публично высмеяли выступление Лаврова
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Украина победит в войне. В Норвегии публично высмеяли выступление Лаврова

Лавров
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Источник:  online.ua

По словам шефа норвежской дипломатии Эспена Барта Эйде, недавнее выступление скандального главы МИД РФ Сергея Лаврова во время заседания Совета министров ОБСЕ напоминает ему заявление по параллельной вселенной. Эйде также добавил, что не сомневается в победе Украины в войне против страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Украина получила поддержку от Норвегии на международном уровне.
  • Сергей Лавров в ОБСЕ снова был высмеян коллегами.
  • Норвежский дипломат Эспен Барт Эйде озвучил прогноз касательно победы Украины в войне.

Лавров снова публично опозорился

Глава МИД Норвегии в очередной раз обратил внимание на то, что РФ регулярно нарушает каждый из принципов Хельсинкского Заключительного акта, а также Устава ООН.

Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других стран. Это то, чего Россия не делает.

Эспен Барт Эйде

Эспен Барт Эйде

Глава МИД Норвегии

По словам дипломата, на фоне последних событий скандальное заявление Сергея Лаврова было похоже "на свидетельство из параллельной вселенной".

Эйде подчеркнул, что главе МИД РФ не удастся никого ввести в заблуждение, поскольку все знают и понимают, что происходит.

Украина должна победить и победит в этой войне. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем, — подчеркнул шеф норвежской дипломатии.

Эйде также предупредил, что после победы Украины нужно будет "подумать о том, как должна выглядеть новая послевоенная эпоха".

Лавров в ОБСЕ столкнулся с новым демаршем

Во время выступления скандального российского дипломата Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ представители ряда делегаций устроили демарш и покинули зал.

К примеру, глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ еще перед началом выступления приспешника Путина.

По словам спикера украинского дипломатического ведомства Георгия Тихого, перед выступлением Лаврова зал покинули представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, указано, что Чехия, Польша, Латвия и Грузия устроили демарш на уровне глав МИД, Румыния и Эстония — на уровне дипломатов низшего ранга.

Следует отметить, что Литва не присутствовала на заседании ОБСЕ.

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