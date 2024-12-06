Україна виграє війну. У Норвегії публічно висміяли виступ Лаврова

За словами шефа норвезької дипломатії Еспена Барта Ейде, нещодавній виступ скандального глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час засідання Ради міністрів ОБСЄ нагадує йому заяву з паралельного всесвіту. Ейде також додав, що не має сумнівів у перемозі України у війні проти країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Україна отримала підтримку від Норвегії на міжнародному рівні.
- Сергій Лавров в ОБСЄ знову був висміяний колегами.
- Норвезький дипломат Еспен Барт Ейде озвучив прогноз щодо перемоги Україні у війні.
Лавров знову публічно зганьбився
Глава МЗС Норвегії вкотре звернув увагу на те, що РФ регулярно порушує кожен із принципів Гельсінського Заключного акта, а також Статуту ООН.
За словами дипломата, на тлі останніх подій скандальна заява Сергія Лаврова була схожа "на свідчення з паралельного всесвіту".
Ейде наголосив, що главі МЗС РФ не вдасться нікого ввести в оману, оскільки всі знають і розуміють, що насправді відбувається.
Ейде також попередив, що після перемоги України треба буде "подумати про те, як має виглядати нова повоєнна епоха".
Лавров в ОБСЄ стикнувся з новим демаршем
Під час виступу скандального російського дипломата Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ представники низки делегацій вчинили демарш і залишити залу.
До прикладу, очільник МЗС України Андрій Сибіга покинув залу пленарних засідань ОБСЄ ще перед початком виступу поплічника Путіна.
За словами спікера українського дипломатичного відомства Георгія Тихого, перед виступом Лаврова залу залишили представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
Окрім того, наголошується, що Чехія, Польща, Латвія та Грузія вчинили демарш на рівні глав МЗС, Румунія та Естонія — на рівні дипломатів нижчого рангу.
Варто зазначити, що Литва не була присутня на засіданні ОБСЄ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-