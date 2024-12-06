Україна виграє війну. У Норвегії публічно висміяли виступ Лаврова

За словами шефа норвезької дипломатії Еспена Барта Ейде, нещодавній виступ скандального глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час засідання Ради міністрів ОБСЄ нагадує йому заяву з паралельного всесвіту. Ейде також додав, що не має сумнівів у перемозі України у війні проти країни-агресорки Росії.

Лавров знову публічно зганьбився

Глава МЗС Норвегії вкотре звернув увагу на те, що РФ регулярно порушує кожен із принципів Гельсінського Заключного акта, а також Статуту ООН.

Тому що, пані та панове, правило номер один у міжнародних відносинах звучить так: не вторгайся і не окуповуй інші країни. Ти повинен поважати суверенну рівність. Ти повинен поважати територіальну цілісність інших держав. Це саме те, чого Росія не робить. Еспен Барт Ейде Глава МЗС Норвегії

За словами дипломата, на тлі останніх подій скандальна заява Сергія Лаврова була схожа "на свідчення з паралельного всесвіту".

Ейде наголосив, що главі МЗС РФ не вдасться нікого ввести в оману, оскільки всі знають і розуміють, що насправді відбувається.

Україна повинна виграти і виграє цю війну. Ми — багато країн, які підтримують Україну в її героїчній боротьбі не лише за власну незалежність, але й за принципи, які ми всі поділяємо, — підкреслив шеф норвезької дипломатії. Поширити

Ейде також попередив, що після перемоги України треба буде "подумати про те, як має виглядати нова повоєнна епоха".

Лавров в ОБСЄ стикнувся з новим демаршем

Під час виступу скандального російського дипломата Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ представники низки делегацій вчинили демарш і залишити залу.

До прикладу, очільник МЗС України Андрій Сибіга покинув залу пленарних засідань ОБСЄ ще перед початком виступу поплічника Путіна.

📍OSCE Ministerial Council in Malta



Minister @sikorskiradek left the room after the start of the speech by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. pic.twitter.com/WyxjPJQM2I — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) December 5, 2024

За словами спікера українського дипломатичного відомства Георгія Тихого, перед виступом Лаврова залу залишили представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Окрім того, наголошується, що Чехія, Польща, Латвія та Грузія вчинили демарш на рівні глав МЗС, Румунія та Естонія — на рівні дипломатів нижчого рангу.

Варто зазначити, що Литва не була присутня на засіданні ОБСЄ.